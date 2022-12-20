Рубль слабеет на глазах

Рубль стремительно дешевеет: на торгах на Мосбирже 20 декабря евро в моменте пробил отметку в 74, доллар вышел за 69. Национальная валюта слабеет вторую неделю подряд. По мнению экономистов, именно у отметки в 70 руб. курс и закрепится. Вынудит ли это импортеров поднимать цены? Этот вопрос предпринимателям задал Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Негативная динамика рубля объясняется многими факторами, но главный — цена на нефть. Из данных Минфина следует, что в октябре за баррель марки Urals просили $70, в ноябре — $66, а в декабре — $57. Так как эмбарго на морские поставки и потолок цен вряд ли отменят, то приток валюты в страну останется низким, отсюда и прогноз в 70 руб. за доллар в начале следующего года. Но, например, директор модного дома Raschini Сергей Викулин переписывать ценники не спешит:

«Те поставки, которые мы получаем сейчас, оплачивались еще в начале года по курсу 130-140 руб. за евро. Закладывать его в таком объеме на розничные цены, конечно, суицидальная стратегия, поэтому мы ищем определенный баланс. Нам пришлось сильно сократить число торговых точек, штат и объем производства. Колебание курса в 10-20% пока еще в пределах, скажем так, нормы рентабельности. Конечно, если он улетит за 75 руб. за доллар, тогда уже придется повышать цены».

Вместе с тем слабость рубля — хорошая новость для бюджета. Министр финансов Антон Силуанов не раз говорил, что колебание курса доллара на один рубль может принести казне 130 млрд руб., правда, это было при прежних уровнях поставок. Первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил, что 70 руб. за американскую валюту — это комфортная цена. С этим согласен и гендиректор компании Ast Леонид Рафаилов, который занимается поставками алкоголя: «При оформлении отрузок у нас сохранился курс в районе 72 руб. за единицу американской валюты, и мы регулировали цену различными акциями. Возможно, сейчас мы будем предлагать менее значительные скидки на ряд продукции, которая подорожает.

Однако, помимо очень сложной и дорогой логистики, есть и проблемы в оплате поставок, и с ассортиментом продукции. Если произойдет дальнейшее ослабление рубля, тогда нам придется задуматься о повышении цен».

Помимо доллара и евро, несколько торговых сессий подряд укрепляется и юань. Китайская валюта последние месяцы стоила примерно 8,5 руб., сейчас преодолела порог в 9,5 руб. и продолжила дорожать. В начале 2023 года, по прогнозу аналитиков, курс остановится на отметке в 10 руб. за юань, поэтому не так важно, откуда везет импортер, ведь издержки все равно вырастут. Поэтому предприятия находят новые способы застраховать риски, рассказал Дмитрий Славашевич, коммерческий директор компании «Альгимед», которая поставляет в Россию медицинское оборудование:

«Зачастую в контрактах с покупателями мы стараемся указать, что при изменении курса более чем на 5% за время действия договора поставщик вправе пересмотреть цену в сторону увеличения. Не все заказчики с этим готовы мириться, но многие подписывают эти соглашения совершенно спокойно. Мы тем самым страхуем себя от рисков. Конечно же, если курс валют перейдет на уровень, например, 70 руб. и выше, то произойдет пересмотр цен в сторону увеличения».

Правда, аналитики предупреждают, что в этом году рубль ждет еще как минимум одно укрепление. На следующей неделе начинается налоговый период, и экспортеры будут избавляться от валюты, чтобы заплатить государству в рублях. Так что курс, как ожидается, немного скорректируется, но потом российская валюта, вероятно, снова пойдет вверх.

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