«Открытие» нового главы

По данным “Ъ”, новым руководителем банка «Открытие» после его продажи ВТБ будет экс-глава Юникредит банка Михаил Алексеев, не так давно покинувший ЦБ. ВТБ по-прежнему намерен закрыть сделку по покупке «Открытия» у ЦБ до конца года, несмотря на данную депутатами отсрочку. Источники “Ъ” говорят, что ВТБ рассчитывает интегрировать «Открытие» в свою структуру за год-полтора и по крайней мере на это время последнему нужен председатель правления, который не имеет прямого отношения ни к одному, ни к другому банку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Алексеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Алексеев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О том, что после покупки «Открытия» группой ВТБ, Михаила Задорнова на посту предправления банка сменит Михаил Алексеев, рассказали “Ъ” несколько участников, близких к сделке. Один из собеседников “Ъ” уточнил, что назначение инициировал ВТБ, ЦБ кандидатуру поддержал, а господин Алексеев принял предложение: «Стороны понимают, как важно, чтобы во главе приобретаемого банка оказался опытный независимый специалист». Представители ВТБ, ЦБ и Михаил Алексеев не стали комментировать эту информацию.

С октября 2020 до 1 июня 2022 года Михаил Алексеев работал в Банке России. В должности зампреда правления он курировал департамент наличного денежного обращения, а также был председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), который занимается санацией. С 1992 года господин Алексеев занимал позиции в разных российских банках, а с 2008 по 2020 год возглавлял Юникредит банк.

«Учитывая статус сделки, очевидно, что и у продавца, и у покупателя есть логичное желание, чтобы переходный период прошел сбалансированно, взвешенно и разумно,— полагает управляющий партнер Top Contact Артур Шамилов.— Здесь много различных взаимных обязательств, которые будут урегулироваться еще довольно длительный период времени. Поэтому важно, чтобы в этот период банк возглавлял человек, нейтральный по отношению к сторонам сделки». По мнению эксперта, Михаил Алексеев справится с этой задачей.

Таким образом, ВТБ, который рассчитывает закрыть сделку по покупке группы «Открытие» до конца месяца, продолжает формирование нового правления ее головного банка. Две недели назад “Ъ” рассказывал, что курировать присоединение со стороны группы ВТБ в «Открытии» будет Юрий Андресов (см. “Ъ” 8 декабря). Сейчас источники “Ъ” уточняют, что он займет пост зампреда правления банка. По остальным членам правления «Открытия» «пока ясности нет, но команда будет сформирована оперативно», утверждает собеседник “Ъ”, близкий к группе ВТБ.

По словам источников “Ъ”, у ВТБ «довольно амбициозные цели» по интеграции «Открытия», в группе планируют завершить процесс за год-полтора, хотя эксперты полагают, что на реализацию такой задачи понадобится существенно больше времени (см. “Ъ” от 12 мая). Тем более что в сделку входит не только сам банк «Открытие», но и крупный страховщик «Росгосстрах» и ряд других активов. Именно группу оценивала компания «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte) в диапазоне до 328–374 млрд руб., подчеркивают собеседники “Ъ”, близкие к ВТБ.

«Капитал группы составляет порядка 550 млрд руб. Если исходить, что оценочная стоимость составляет 350 млрд руб., мультипликатор сделки получается 0,64,— уточняет главный аналитик "РегБлока" Анна Авакимян.— Факторами дисконтирования выступают возможный рост резервирования по ссудам корпоративным и розничным клиентам в банковском дивизионе и вычеты из капитала страхового сегмента, связанные с отклонения от целевого уровня операционной и финансовой эффективности». При этом, полагает эксперт, вероятные вычеты из приобретаемых капиталов страхового и пенсионного дивизионов не могли быть слишком высокими.

Ксения Дементьева, Ольга Шерункова