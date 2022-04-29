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Коммерсантъ FM
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Госбанкирщина

ВТБ, «Открытие», РНКБ могут быть консолидированы

Второй по размерам в РФ банк ВТБ может стать гораздо больше за счет присоединения тоже государственных и попавших под блокирующие санкции «Открытия» и РНКБ. По мнению экспертов, консолидация выглядит логичной в плане экономии издержек, хотя и создает риски увольнений «тысяч сотрудников». Фактически же она означает отказ от приватизации «Открытия» и закрепление доминирующей доли государства в банковском секторе.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации — «Открытие» и РНКБ. Идею уже одобрил Владимир Путин, уточняет один из источников “Ъ”. Он считает, что такое решение позволит банкам «заметно сэкономить на отделениях», которые у ВТБ и «Открытия» часто дублируют друг друга, расходах на персонал, а также «приведет крупного федерального игрока в Крым». «Объединение государственных финансовых активов на базе сильного игрока выглядит экономически и политически обоснованным решением,— соглашается собеседник “Ъ” в правительстве.— Это позволит оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора и одновременно сохранить конкурентный рынок финансовых услуг».

По информации источников “Ъ”, идея уже получила и поддержку ЦБ. В самом регуляторе и Минфине на запросы “Ъ” не ответили. В ВТБ, «Открытии» и РНКБ отказались от комментариев.

У банков уже есть много общего. Так, «Открытием» руководит Михаил Задорнов, который в 2005–2018 годах возглавлял ВТБ24. РНКБ до присоединения Крыма к России был дочерней структурой Банка Москвы, который на тот момент уже входил в группу ВТБ.

В ВТБ неоднократно называли стратегической целью увеличение количества активных клиентов к 2025 году до 30 млн (16 млн на конец 2021 года). У «Открытия» на конец 2020 года было 3,1 млн активных клиентов, а у РНКБ — 2,2 млн. Согласно рейтингу «Интерфакс-100», на 1 января суммарные активы банков ВТБ, «ФК Открытие» и РНКБ составляли 22,9 трлн руб., а совокупный капитал — 2,24 трлн руб. Таким образом, даже объединение не позволит группе обойти крупнейший в стране Сбербанк (38,3 трлн руб. и 5,16 трлн руб. соответственно).

Санкции, введенные после начала военных действий РФ на Украине, явно сказались на показателях банков, но в отсутствие регулярной отчетности их нельзя оценить. По данным ЦБ, общая сеть отделений ВТБ, «Открытия» и РНКБ составляла около 2 тыс. офисов, тогда как у Сбербанка их было более 13,2 тыс. Еще в прошлом году ЦБ рассчитывал продать «Открытие», однако выйти на сделку не удалось.

Директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг инвесткомпании «Вектор икс» Сергей Звенигородский отмечает, что в таком варианте «остается живой история с противовесом Сбербанку». «Объединенный бизнес будет снижать риски банковской системы, две организации будут более полно выполнять запросы государства, бизнеса и граждан на обеспечение ликвидностью, хотя для полного набора в этом объединении не хватает Альфа-банка»,— полагает эксперт.

ВТБ, «Открытие» и РНКБ — универсальные банки, подчеркивает господин Звенигородский, так что перевод их бизнеса в единую систему «будет относительно спокойным и быстрым». Банк «Открытие» после перехода под контроль государства фактически работал в той же нише, что и ВТБ, поясняет эксперт.

По словам партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, объединение банков потребует много времени, но «игра стоит свеч»: «Системе не нужно такое количество госбанков, будут оптимизированы расходы, серьезно сокращен штат управленцев и линейных специалистов, улучшена эффективность и доходность». Негативным фактором эксперт называет угрозу сокращения тысяч сотрудников.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов, Ольга Шерункова, Юлия Пославская

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