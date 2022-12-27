«Открытие» работает над продажей пакета акций QIWI

Банк «Открытие» может в ближайшее время продать частному инвестору свой пакет акций в QIWI, сообщил глава банка Михаил Задорнов на пресс-конференции. По его словам, QIWI уже нашел инвестора.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы пакет (акций.— "Ъ") QIWI также нашел инвестора. И может быть, эта сделка будет реализована в самое ближайшее время»,— сказал господин Задорнов (цитата по ТАСС).

По состоянию на 29 апреля 2022 года, банк «ФК Открытие» владел 41% акций класса В, что давало ему 13,7% голосов. Летом компания крупнейшего акционера и председателя совета директоров QIWI Сергея Солонина Dalliance Services Company предложила выкупить ценные бумаги QIWI у иностранных акционеров компании по $2,2–2,7 за акцию. Однако «Открытие» попал под санкции, что смущало иностранных инвесторов.

Господин Задорнов еще в 2021 году указывал, что пакет в QIWI — не стратегический, банк планирует продать акции.

Сегодня, 27 декабря, банк вышел из капитала «ФК Открытие». Его купил ВТБ. Президент «Открытия» спрогнозировал прибыль по итогам 2022 года выше 40 млрд руб. Господин Задорнов уйдет с должности в начале 2023 года, председателем правления банка «Открытие» станет экс-глава Юникредит-банка, бывший зампред правления Центробанка Михаил Алексеев.

Подробнее о ситуации с QIWI читайте в материале «Ъ» «Акционерам QIWI предложили дисконт».

Полина Собакина