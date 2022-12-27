Банк «Открытие» продан ВТБ

Банк России сообщил, что вышел из капитала банка «ФК Открытие». ВТБ в полном объеме заплатил за 100% акций.

Ранее сообщалось, что цена покупки составит 340 млрд руб. 233,1 млрд руб. планировалось оплатить денежными средствами, 106,8 млрд — облигациями федерального займа. Ранее «Ъ» писал, что капитал группы составляет порядка 550 млрд руб. Затраты на санацию, по признанию властей, составили 555 млрд руб. Независимый оценщик АО ДРТ оценивал рыночную стоимость акций «Открытия» в диапазоне 328–374 млрд руб.

Новым председателем правления банка «Открытие», как и писал «Ъ», станет экс-глава Юникредит-банка, бывший зампред правления Центробанка Михаил Алексеев. Михаил Задорнов покинет должность в начале 2023 года.

Воспоминания Михаила Задорнова о том, как санировали банк,— в спецпроекте «Ъ».

Михаил Беляев