Акционерам QIWI предложили дисконт

Компания Сергея Солонина предложила выкупить ценные бумаги QIWI у иностранных акционеров компании по $2,2–2,7 за акцию. Торги ими на бирже NASDAQ были остановлены больше четырех месяцев назад, и акционеры лишились возможности их продать. К тому же присутствие в числе акционеров QIWI попавшего под санкции российского банка «ФК Открытие» является для них негативным фактором. Поэтому даже с учетом существенного дисконта к цене на Московской бирже такой исход для держателей акций может оказаться выгодным.
Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ
Офшорная компания Dalliance Services Company (DSC, Республика Маршалловы Острова), принадлежащая крупнейшему акционеру и председателю совета директоров QIWI Сергею Солонину, предложила акционерам выкупить их ценные бумаг на $25 млн. Речь идет об обыкновенных акциях класса B и американских депозитарных акциях (ADS). Цена выкупа находится в диапазоне $2,2–2,7 за акцию. При выкупе по верхней границе ($2,7) офшор может приобрести около 9,3 млн акций (около 17,7% выпущенных и размещенных бумаг компании по состоянию на 29 апреля 2022 года), при минимальной цене — 11,36 млн акций (21,7% акций), говорится в документе. Торги ADS QIWI были приостановлены на бирже NASDAQ 28 февраля, последняя цена составила $5,67 за акцию. Вместе с тем депозитарные акции QIWI продолжают торговаться на Московской бирже, где по итогам торгов 7 июля их стоимость составила 299 руб., или около $4,8.
Бизнес QIWI plc сосредоточен на платежных сервисах. По данным компании, 27 млн клиентов проводят в месяц 148 млрд денежных переводов. По данным отчетности МСФО, выручка за первый квартал 2022 года выросла на 22% и превысила 6,3 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 12,9% и достигла 2,3 млрд руб. Уставный капитал QIWI состоит из 10,4 млн акций класса А (предоставляют 10 голосов) и 52,3 млн акций класса В (1 голос).
Как отмечается в документе DSC, приостановка торгов на американской бирже лишила акционеров компании возможности реализовать свои ценные бумаги, в связи с чем господин Солонин принял решение «предоставить ликвидность». При этом владеть новым пакетом он намерен «в инвестиционных целях». В то же время среди рисков указывается, что акционеры, решившие не предлагать свои акции к выкупу, будут продолжать владеть ценными бумагами после окончания оферты, однако с увеличением доли Сергея Солонина может наблюдаться сокращение объема торгов и, следовательно, ликвидности. Впрочем, оферент «не имеет никаких признаков того, что торги на NASDAQ возобновятся».
Однако есть и другой немаловажный нюанс, связанный с тем, что одним из крупнейших акционеров QIWI является российский банк «ФК Открытие», попавший в блокирующие санкционные списки США и других стран, указывает источник “Ъ”, близкий к эмитенту. По состоянию на 29 апреля 2022 года, банк «ФК Открытие» владел 41% акций класса В, что давало ему 13,7% голосов. Сергею Солонину принадлежало 99,9% акций класса А, что составляло 66,6% голосов. В начале 2021 года глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов указывал, что пакет не является стратегическим и банк сохраняет планы по его продаже.
Иностранных инвесторов QIWI крайне напрягает то, что банк из SDN-List владеет долей в компании. Поэтому «сейчас иностранные акционеры готовы сбрасывать бумаги за любые деньги», говорит источник “Ъ”. По его словам, цель господина Солонина заключается в том, чтобы довести свою долю в акциях типа В до размера, который превысит долю «ФК Открытие». При этом бумаги, принадлежащие банку, выкупить невозможно, поскольку они арестованы, указывает источник “Ъ”.
Как отмечает аналитик BCS Global Markets Мария Суханова, дисконт цены выкупа к рыночной цене на Московской бирже составляет 40–50%. Это говорит о том, что предложение, скорее всего, ориентировано на иностранных инвесторов, у которых возможность выхода из актива ограничена. Для них продажа акций даже с таким дисконтом может быть интересной, считает она. Как отмечает аналитик по сектору IT Владимир Беспалов, в текущих условиях сложно судить об адекватности цены, однако предложение будет интересно акционерам, не имеющим возможности торговать бумагами на NASDAQ. По его мнению, какая-то часть инвесторов после приостановки торгов могла списать эти инвестиции в ноль, «но сейчас для них появится возможность выхода из актива» за деньги.