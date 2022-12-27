Цена на газ в Европе снижается вторую неделю подряд

Как следует из котировок биржи ICE, на открытии торгов стоимость январского газового фьючерса по индексу TTF составила €80 за МВт•ч, или приблизительно $895 за тыс. куб. м. Это минимальная цена энергоресурса в Европе с 13 июня — показатель снижается с начала прошлой недели.

По состоянию на 12:22 мск стоимость фьючерса выросла до €81,2 за МВт•ч. Неделю назад, 20 декабря, биржевая цена на энергоресурс выросла до €114,33 за 1 MВт•ч на фоне взрыва на магистральном газопроводе Уренгой—Помары—Ужгород. Позднее стоимость газа начала снижаться до уровней начала лета.

22 декабря Евросоюз утвердил потолок цен на газ на уровне €180 за МВт•ч. Ограничение вступит в силу с 15 февраля 2023 года, в Евросовете согласование лимита объяснили обеспечением «безопасности энергоснабжения и стабильности финансовых рынков».

Подробнее о регулировании стоимости газа в ЕС — в материале «Ъ» «Газ пожиже, потолок пониже».

Андрей Сапожников