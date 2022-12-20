В Чувашии загорелся газопровод, который прокачивает газ в Европу через Украину

В Чувашии произошел пожар на магистральном газопроводе Уренгой—Помары—Ужгород, сообщили ТАСС в региональном МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной ЧП, неизвестно.

В МЧС уточнили, что «произошла утечка с последующим возгоранием на подземном газопроводе». Инцидент случился возле деревни Ямбахтино. Как заявили РБК в пресс-службе главы региона, «до возгорания велись работы эксплуатирующей организацией».

Газопровод Уренгой—Помары—Ужгород поставляет газ из месторождений Ямала в Европу. По Украине он проходит через контрольно-измерительную станцию (ГИС) «Суджа» на границе с Курской областью. Поставки через нее в Европу составляют около 41–43,5 млн куб. м.

Telegram-канал SHOT передает, что в результате ЧП был повреждены один из домов в деревне Ямбахтино и припаркованный рядом автомобиль. По данным канала Mash, температура в районе пожара настолько высокая, что люди не могут подойти к домам.

Лаура Кеффер