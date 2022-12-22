ЕС официально утвердил потолок цен на газ на уровне €180 за Мвт•ч

Совет Европы официально принял постановление, устанавливающее механизм корректировки рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен на газ. Потолок установлен на уровне €180 за Мвт•ч (примерно €1,85 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать с 15 февраля 2023 года.

«Регулирование направлено на ограничение завышения цен на газ в ЕС, которые не отражают цены на мировом рынке, обеспечивая при этом безопасность энергоснабжения и стабильность финансовых рынков»,— сказано в заявлении Совета ЕС.

Решение об ограничении цен на газ было принято европейскими министрами 19 декабря, они достигли политического соглашения. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что против введения потолка цен на газ высказались девять стран, в том числе Венгрия и Германия.

Механизм коррекции рынка будет автоматически активирован, если цена на месяц вперед на хабе TTF превышает 180 €/МВт•ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м по нынешнему курсу) в течение трех рабочих дней и если цена на хабе TTF на месяц вперед будет на €35 выше, чем цена на СПГ на мировых рынках за тот же период.

После активации ограничение динамического назначения ставок будет действовать не менее 20 рабочих дней. Если лимит динамической ставки ниже €180/МВт•ч в течение последних трех рабочих дней подряд, он будет автоматически деактивирован. Лимит динамических торгов также будет автоматически деактивирован в любое время, если Еврокомиссия объявит ЧС в регионе или в ЕС в соответствии с правилами безопасности поставок.

Подробнее о ценовом переделе на газ — в материале «Ъ» «Газ пожиже, потолок пониже».