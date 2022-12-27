Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белоусов: крепкий рубль уже сыграл свою роль

России более выгоден курс в диапазоне 70–80 руб. за доллар, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его мнению, «крепкий рубль свою роль сыграл».

Андрей Белоусов

Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний, просаживаются… это сказывается на инвестициях, и в этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь рубль 70–80 руб. за доллар»,— заявил он в интервью «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

Рубль начал снижаться на фоне введенного с 5 декабря эмбарго Евросоюза на нефть из России, с того же дня действует ценовой потолок на морские поставки этого топлива. Российская национальная валюта ослабла практически на 20% к доллару и евро. Зампред Центробанка Алексей Заботкин связывал ослабление рубля с «ухудшением внешних условий», в том числе снижением цен на нефть. Глава Минфина РФ Антон Силуанов выдвигал другую версию падения курса национальной валюты. По его словам, текущее ослабление рубля связано в основном с ростом импорта в Россию.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Нефтяной пример заразителен».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...