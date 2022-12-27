Белоусов: крепкий рубль уже сыграл свою роль

России более выгоден курс в диапазоне 70–80 руб. за доллар, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его мнению, «крепкий рубль свою роль сыграл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний, просаживаются… это сказывается на инвестициях, и в этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь рубль 70–80 руб. за доллар»,— заявил он в интервью «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

Рубль начал снижаться на фоне введенного с 5 декабря эмбарго Евросоюза на нефть из России, с того же дня действует ценовой потолок на морские поставки этого топлива. Российская национальная валюта ослабла практически на 20% к доллару и евро. Зампред Центробанка Алексей Заботкин связывал ослабление рубля с «ухудшением внешних условий», в том числе снижением цен на нефть. Глава Минфина РФ Антон Силуанов выдвигал другую версию падения курса национальной валюты. По его словам, текущее ослабление рубля связано в основном с ростом импорта в Россию.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Нефтяной пример заразителен».

Лаура Кеффер