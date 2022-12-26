Зампред ЦБ Заботкин назвал причины резкого падения курса рубля

Ослабление рубля связано с «ухудшением внешних условий», считает заместитель председателя Центробанка (ЦБ) РФ Алексей Заботкин. В числе таких условий он назвал снижение цен на нефть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В интервью РБК господин Заботкин заявил, что курс «колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года». «Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб»,— заверяет он.

По его словам, каждые 10% движения обменного курса будут поднимать инфляцию на 0,5–0,6%. «Но при этом с оговоркой, что эти 0,5–0,6% реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6–12 месяцев»,— утверждает зампред ЦБ.

С 5 декабря действует эмбарго Евросоюза на нефть из России, с того же дня введен ценовой потолок на морские поставки этого топлива. Максимальную цену установили на уровне $60 за баррель. На прошлой неделе курсы основных валют на российском рынке обновляли многомесячные максимумы. Российская национальная валюта ослабла практически на 20% к доллару и евро. Глава Минфина Антон Силуанов назвал причиной падения рубля рост импорта.

О ситуации на рынке читайте в публикации «Ъ» «Доллар и евро теряют рубли».

Лаура Кеффер