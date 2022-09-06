Кредиты меняют валюту

Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк (ГПБ) и Совкомбанк начали или готовятся предоставлять кредиты корпоративным клиентам в юанях. Потенциал замещения кредитного корпоративного портфеля в юанях и других валютах дружественных стран может в ближайшие годы достичь эквивалента $50–80 млрд. Отдельные игроки планируют расширять список валют, добавив в него индийские рупии, бразильские реалы и дирхамы ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent Yu / AP Фото: Vincent Yu / AP

Cбербанк и ВТБ в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщили о запуске кредитования юрлиц в китайских юанях.

По словам первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, там уже начинают выдавать кредиты в юанях и видят «очень большой спрос».

В ВТБ обещают начать кредитование «в валютах дружественных стран» до конца года. «У нас есть сейчас 11 проектов на сумму, эквивалентную примерно 450 млрд руб., в основном в юанях»,— сообщил глава ВТБ Андрей Костин. В пресс-службе ВТБ уточнили, что кредиты будут выдаваться по рыночным ставкам — для каждого заемщика ставка определяется индивидуально и зависит от множества параметров, например, кредитного качества, срока и иных параметров сделки. В среднем ставки по таким ссудам сопоставимы с кредитами в долларах и евро.

Не отстают от крупнейших игроков и конкуренты из числа топ-10. Так, в Альфа-банке уточнили, что кредитование в юанях уже запустили, деньги выдаются: «Интенсивность кредитования зависит от скорости перехода на расчеты в юанях и перевода клиентских внешнеторговых контрактов в юани. Мы видим частичное замещение портфелей в долларах и евро на юань».

«Спрос на кредитование в юанях вызван преимущественно трансформацией структуры выручки у экспортеров и изменением валюты расчетов по импортным контрактам,— отметил зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов.— Банк уже финансирует клиентов в юанях через приобретение долговых инструментов… Часть действующих кредитных линий предусматривает юань как валюту финансирования». Кредитование в юанях дополнит кредитное продуктовое предложение и Газпромбанка, заверила первый вице-президент Оксана Панченко.

Объем валютного кредитного корпоративного портфеля банков снижается пятый месяц подряд и составляет по состоянию на июль порядка $150 млрд, отмечает управляющий директор НКР Дмитрий Орехов:

«С учетом отказа банков от кредитования в долларах и евро, а также глобального разворота России на Восток, существует потенциал замещения кредитного корпоративного портфеля в основном в юанях до эквивалента $50–80 млрд в течение ближайших лет».

По словам Михаила Автухова, такие кредиты интересны компаниям-экспортерам из России и СНГ и импортерам, закупающим продукцию в Китае: «Первым потому, что из-за изменения валютной структуры выручки они вынуждены менять валютную структуру заимствований. Вторым — для снижения трансакционных рисков». Кроме того, по данным валютам низкие риски блокировки, заморозки и так далее, отмечает менеджер департамента управленческого консультирования компании ДРТ Наталья Таболина.

По мнению экспертов, число банков, предлагающих кредит в юанях, будет расти, однако в первую очередь за счет крупных игроков. «Стоит ожидать запуска кредитов в валютах дружественных стран от банков, которые смогут себе позволить в рамках ликвидности обеспечивать достаточно открытую валютную позицию,— полагает госпожа Таболина.— Пока это крупные банки и банки, имеющие выходы на рынок юаня и подобных валют ("дочки" китайских, индийских банков), поэтому экспансия будет не столь быстрой, как хотелось бы».

Для диверсификации продуктовой линейки банков это будет плюсом, что может стимулировать аналогичные предложения со стороны банков-конкурентов, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

Несмотря на то что эксперты не видят значимого потенциального спроса на кредиты в валютах дружественных стран, отличных от юаня, есть банки, готовые шагнуть и дальше. Так, Сбербанк работает над предоставлением кредитов в индийских рупиях, но пока не видит достаточно активного спроса. Совкомбанк рассматривает варианты кредитования в бразильском реале и дирхамах ОАЭ.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова