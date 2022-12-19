На валюту поступил спрос

Курсы основных валют на российском рынке обновили многомесячные максимумы. В частности, курс доллара приближался к отметке 68,5 руб./$, евро — к 72,6 руб./€, юаня — к 9,8 руб./CNY. Этому способствовали рост спроса из-за опасений снижения притока валютной выручки в страну, а также новый пакет европейских санкций. Впрочем, к концу недели рубль может отыграть часть утраченных позиций на фоне увеличения предложения валюты экспортеров, которые начнут готовиться к уплате налогов.

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Новую торговую неделю рубль начал со стремительного ослабления позиций против ведущих мировых валют. Игра на повышение началась еще на утренней сессии Московской биржи (курс доллара преодолел 65 руб./$), а на основных торгах к 16:10 курс достиг отметки 68,48 руб./$ — максимума с 11 мая. По итогам торгов стоимость американской валюты составила 67,7 руб./$, более чем на 3 руб. выше значения закрытия пятницы. Курс евро также обновил семимесячный максимум в ходе торгов, достигнув отметки 72,61 руб./€, а закрылся на отметке 72,1 руб./€, прибавив за день 3 руб. Юань подорожал за день на 38 коп., до 9,66 руб., при этом в течение дня он достигал отметки 9,81 руб., максимального значения с 7 июля. За пять дней иностранная валюта подорожала на 7,4–8,6%.

Участники рынка отметили заметное увеличение спекулятивной активности на биржевых торгах. Объем торгов с долларом с поставкой «завтра» превысил 123 млрд руб.— второй по величине результат в четвертом квартале. Объем торгов с китайской валютой достиг 112 млрд руб.— второй по величине результат за все время торгов данной валютой. Активно торговали и другими дружественными валютами — казахстанским тенге (1,14 млрд руб., третий результат в истории) и гонконгским долларом (1,06 млрд руб., рекордный результат).

Взлету курсов способствовали спекуляции на тему сокращения профицита торгового баланса на фоне действия новых европейских санкций, а также установки потолка цен на газ.

В условиях санкций, как отмечает старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Виктор Щеглов, объемы нефтегазовых поступлений будут сокращаться, при этом импорт, напротив, будет набирать обороты. По оценкам «Открытие Research», счет текущих операций может сократиться в четвертом квартале до $35 млрд по сравнению с $77 млрд во втором квартале. В итоге спекулятивно настроенные инвесторы начали накапливать валюту в преддверии длинных новогодних каникул в России, ожидая более высоких уровней котировок в будущем году. «Инвесторы склонны покупать валюту для переноса позиций через этот период, уменьшая потенциальное влияние геополитических рисков»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

При этом остается спрос на валюты и со стороны реального сектора. «На рынке были заметны крупные покупки валюты»,— рассказал собеседник на рынке. По мнению начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаила Шульгина, крупные представители реального сектора в преддверии начала действия новых санкций впрок покупают сырье или оплачивают поставки какого-либо оборудования. Повышенный валютный спрос формирует и избыточная рублевая ликвидность, «которая поступает от ряда источников, в том числе из бюджета», отмечает он.

Усугубляло ситуацию низкое предложение валюты со стороны экспортеров, которые только в ближайшие дни начнут готовить средства для уплаты налогов.

По мнению Михаила Шульгина, экспортеры могут вести грамотную тактическую игру, позволяя рублю ослабляться, чтобы покупать его на более выгодных уровнях.

Впрочем, во второй половине недели, по мере приближения пика налоговых выплат НДПИ, НДС, акцизов, который приходится на 26 декабря, давление на курс рубля может снизиться, считает аналитики. По оценке Владимира Евстифеева, размер платежей составит 1,44 трлн руб., что на 60% больше, чем ноябрьские выплаты. «При реализации такого сценария курс доллара может снизиться до 64–65 руб./$»,— отмечает он. Главный аналитик ПСБ Денис Попов допускает укрепление курса рубля в первом квартале 2023 года до 62–63 руб./$. Однако в целом, по его словам, прогнозируется постепенное ослабление курса рубля до 75–80 руб./$ к концу 2023 года.

Виталий Гайдаев