Силуанов назвал причиной падения рубля рост импорта

Текущее ослабление рубля в основном связано с ростом импорта в Россию. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он также заявил, что ограничения на российские энергоресурсы оказывают на участников рынка только моральное воздействие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Импорт, во-первых, пошел более активно, в первую очередь за счет этого (слабеет рубль.— "Ъ"). Сейчас ограничения были введены на нефть, на газ, они с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют, но наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие»,— сказал господин Силуанов журналистам (цитата по «Инткрфаксу»).

Потолок цен на российскую нефть составляет $60 за баррель и действует с 5 декабря. Потолок цен на газ в ЕС составит €180 за 1 MВт•ч или $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м и начнет действовать при ряде условий с 15 февраля 2023 года.

По его словам, потери, которые рубль несет в декабре, не потребуют пересматривать официальные оценки по инфляции на год. «У нас инфляция сейчас ниже (прогноза на год.— "Ъ"), поэтому мы считаем, что это сейчас не повлияет на наши ожидания в текущем году»,— заявил глава Минфина.

Он отметил, что его ведомство не будет возвращаться к покупке валюты, в частности юаней, на рынке в этом году. Эти операции могут начаться в 2023 году при получении дополнительных нефтегазовых доходов сверх базовой суммы, как это установлено бюджетным правилом.

Рубль начал слабеть с начала текущей недели. Курс доллара 22 декабря превысил 72 руб., обновив максимум с 28 апреля. Евро впервые с 27 апреля подскочил до 77 руб. Ближе к вечеру рубль снова начал расти. На 17:24 мск доллар опустился на 2,89%, до 68,94 руб./$, евро к 17:17 мск падал до 73,99 руб./€.

Дарья Эрозбек