Силуанов назвал причиной падения рубля рост импорта

Текущее ослабление рубля в основном связано с ростом импорта в Россию. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он также заявил, что ограничения на российские энергоресурсы оказывают на участников рынка только моральное воздействие.
Антон Силуанов
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
«Импорт, во-первых, пошел более активно, в первую очередь за счет этого (слабеет рубль.— "Ъ"). Сейчас ограничения были введены на нефть, на газ, они с точки зрения финансовых последствий сегодня не действуют, но наверняка на участников рынка оказали моральное воздействие»,— сказал господин Силуанов журналистам (цитата по «Инткрфаксу»).
Потолок цен на российскую нефть составляет $60 за баррель и действует с 5 декабря. Потолок цен на газ в ЕС составит €180 за 1 MВт•ч или $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м и начнет действовать при ряде условий с 15 февраля 2023 года.
По его словам, потери, которые рубль несет в декабре, не потребуют пересматривать официальные оценки по инфляции на год. «У нас инфляция сейчас ниже (прогноза на год.— "Ъ"), поэтому мы считаем, что это сейчас не повлияет на наши ожидания в текущем году»,— заявил глава Минфина.
Он отметил, что его ведомство не будет возвращаться к покупке валюты, в частности юаней, на рынке в этом году. Эти операции могут начаться в 2023 году при получении дополнительных нефтегазовых доходов сверх базовой суммы, как это установлено бюджетным правилом.
Рубль начал слабеть с начала текущей недели. Курс доллара 22 декабря превысил 72 руб., обновив максимум с 28 апреля. Евро впервые с 27 апреля подскочил до 77 руб. Ближе к вечеру рубль снова начал расти. На 17:24 мск доллар опустился на 2,89%, до 68,94 руб./$, евро к 17:17 мск падал до 73,99 руб./€.