Песков: Путин не планирует отдельную встречу с Алиевым и Пашиняном на саммите СНГ

Президент Владимир Путин не намерен проводить трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николой Пашиняном во время неформального саммита СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Пресс-служба Президента России Слева направо: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Пресс-служба Президента России

Двухдневный саммит в Санкт-Петербурге начнется сегодня, 26 декабря. «Нет, трехсторонней встречи не будет, но двусторонние контакты, конечно, будут иметь место на полях этой неформальной встречи»,— рассказал господин Песков.

31 октября господа Алиев и Пашинян встретились в Сочи с Владимиром Путиным. Они обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе. Никол Пашинян заявил о готовности Армении разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном. 12 декабря господа Путин и Пашинян по телефону обсудили безопасность на армяно-азербайджанской границе.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Азербайджанский министр привез в Москву оптимизм».

Лаура Кеффер