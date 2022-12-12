Путин и Пашинян обсудили безопасность на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Стороны обсудили обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе. Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, стороны затронули урегулирование ситуации в Лачинском коридоре, а также шаги миротворческой миссии Москвы в этом направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (слева) и Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В развитие беседы Владимира Путина и Никола Пашиняна, прошедшей 9 декабря в Бишкеке в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, продолжено обсуждение вопросов реализации основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. Особое внимание уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье»,— сообщается на сайте Кремля.

Ранее сегодня, 12 декабря, Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по реализации трехсторонних договоров, в том числе восстановлению экономических и логистических связей на Южном Кавказе, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе встречи 9 декабря на полях саммита Евразийского экономического совета господа Путин и Пашинян обсудили рост напряженности в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев, отправленных в регион в рамках соглашений Армении, Азербайджана и России от 10 ноября 2020 года.

31 октября стороны согласовали совместное заявление по Карабаху, отметив, что не все вопросы удалось согласовать. 23 ноября армянский премьер отказался подписывать проект декларации об оказании помощи Армении из-за его недостаточной проработки. Обсуждение реализации подписанных договоренностей возникло на фоне регулярных обстрелов позиций Армении и Азербайджана, в которых стороны обвиняют друг друга.

О том, как Армения пытается отстоять свою позицию, читайте в публикации «Ъ» «Союзничество разных приоритетов».

Лусине Баласян