Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Неформальный саммит СНГ в Петербурге пройдет 26–27 декабря

Неформальная встреча глав стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 27 декабря. Об этом сообщил исполнительный секретарь содружества Сергей Лебедев.

Сергей Лебедев

Сергей Лебедев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сергей Лебедев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«На следующей неделе не менее важная встреча, неформальная, глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. По приглашению президента России 26–27 (декабря.— "Ъ") эта встреча состоится. Мы надеемся, что она придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству»,— сказал господин Лебедев (цитата по «РИА Новости»).

9 декабря о встрече лидеров стран СНГ сообщил президент России Владимир Путин. Точную дату саммита президент не назвал, но уточнил, что он пройдет перед Новым годом в Санкт-Петербурге.

В прошлый раз визит глав стран СНГ в рамках неформальной встречи в Петербург состоялся 7 октября, в день рождения Владимира Путина. Тогда в неформальном саммите приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...