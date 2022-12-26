Бизнес оценивает сценарии

Китайские машины, турецкая одежда и местная IKEA ждут россиян в 2023 году. Такие прогнозы дают бизнесмены, которых опросил “Ъ FM”. Стратегия развития отечественных компаний сильно изменилась после начала спецоперации. Но участники рынка оптимизма не теряют. Одни сфокусировались исключительно на локальном рынке, другие заявили о международной экспансии. Какие планы строит бизнес на следующий год? С предпринимателями поговорила Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

2022-й запомнится потребителям массовым уходом международных брендов. По разным оценкам, российский рынок покинули от 300 до 500 компаний. Аналитики «СПАРК-Интерфакс» добавляют: в полной мере оценить последствия исхода инвесторов из России можно будет только в 2023 году.

Результаты уже налицо. По словам участников рынка, в России может обанкротиться каждый второй торговый центр. И европейских якорных арендаторов будет сложно заменить, говорит вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов: «В лакшери-сегменте не возможен параллельный импорт. Нельзя открыть тейк Chanel или Louis Vuitton.

Поскольку наш ТЦ покидают и марки среднего уровня, их надо кем-то заменять. Больших российских брендов мало, поэтому у нас есть турецкие и китайские. Заменяя узнаваемых производителей одежды, например, H&M и Zara на ноунейм даже с лучшими ценниками, им потребуется несколько лет, чтобы интегрироваться в наш рынок. Поэтому процесс будет сложным. И мы понимаем, что бизнес моллов находится под ударом».

Уход иностранных компаний сыграл на руку отечественным производителям софта. ГК InfoWatch строит планы, исходя из двухлетнего периода, говорит ее президент Наталья Касперская, но добавляет, что сейчас они чаще используют гибкие подходы: «В начале 2021 из-за ухода с рынка иностранных производителей возникла потребность в корпоративном межсетевом экране. Например, мы вообще не планировали разрабатывать корпоративный фаервол, потому что конкурировать с Cisco и Check Point было бы довольно бессмысленно. Но в результате к концу года мы его выпустили.

Прогнозы — неблагодарное дело. Мы не знаем, что будет в следующем году, но справимся с любыми трудностями».

А вот на отечественные машины, видимо, перейдут не все. За новый кроссовер «Москвич 3» придется заплатить почти 2 млн руб. Так что будущее — за китайскими марками, считает президент ГК Favorit Motors Владимир Попов: «Что считать стратегией? Пандемия приучила работать в обстановке полной неопределенности. Сейчас — это главное качество для менеджмента.

На севере Москвы будет реализован автомобильный проект, некий чайна-таун, который будет продавать китайские марки. И в одном месте можно будет протестировать абсолютно весь ассортимент и получить еще и необходимое финансирование на покупку».

У бизнеса несколько прогнозов. Стресс-сценарий на 2023-й — падение продаж на 50%. Причина — застой на рынке недвижимости, говорит владелец компании Mr.Doors Максим Валецкий: «Многие наши клиенты сейчас — люди, купившие недвижимость еще в 2021 году. В 2022 году квартиры покупали реже. Мы еще не принимали бюджеты.

Основной сценарий — сохранение картины этого года с небольшим ухудшением. Стоит отметить, что 2022 год оказался крайне позитивным: потенциальные покупатели ушли от мелких компаний в крупные, потому что уверены в их прочности.

Если брать мебельную индустрию, никто не ушел, только Blum, что практически не повлияло на рынок».

Хуже всего себя чувствует малый бизнес. По данным ФНС, только в октябре в России было ликвидировано более 52 тыс. ИП и фермерских хозяйств — это на треть больше, чем годом ранее.

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