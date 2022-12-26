Москвичи заказывают бургеры

Ресторанам и кафе приходится мириться с потерей трафика из-за стремления потребителей к экономии. Единственным сегментом на рынке общепита Москвы, который смог в этом году нарастить поток посетителей, стал фастфуд. Владельцам таких точек удается привлекать клиентов из более дорогих сегментов. Но если покупательская способность продолжит падать, то и фастфуд потеряет потребителей, которые предпочтут питаться дома, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным Focus Technologies, в январе—ноябре в Москве посещаемость заведений быстрого питания, включая точки на фудкортах, выросла на 3% год к году, а их обороты за счет роста среднего чека увеличились на 16%. Более заметную динамику в сегменте фастфуда зафиксировали в «Чек Индексе», по данным которого заведения фастфуда нарастили число чеков в офлайне и онлайне на 18%, а обороты — на 22%. В Focus Technologies отмечают, что средний чек вырос не за счет физического наполнения заказа, а из-за инфляции и роста цен на блюда.

Фастфуд стал в этом году единственным сегментом общепита, показавшим рост трафика. По данным Focus Technologies, классические кафе и рестораны потеряли 3% гостей, хотя их выручка и увеличилась на 6% за счет роста среднего чека на 10%. Придерживаясь из-за кризиса режима экономики, граждане предпочитают ходить в более дешевые заведения, говорит руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Совладелец Black Star Burger Юрий Левитас прогнозирует, что по итогам года сеть увеличит трафик на 10%. Во «Вкусно — и точка» (бывший McDonald`s) сообщили, что за полгода работы заведения сети посетили более 210 млн раз по всей стране. Обороты компании, уверяют там, по итогам ноября превысили показатели McDonald`s. Гендиректор Gagawa Ленар Кутлин также считает, что фастфуд — единственный сегмент, который смог нарастить трафик.

На этом фоне интерес многих рестораторов переориентировался в сторону открытия заведений быстрого питания, отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Они не решаются брать кредиты на открытие классических ресторанов из-за невозможности длительного планирования, поясняет эксперт, предпочитая проекты с более высокой оборачиваемостью. В то же время классические заведения стали все чаще закрываться, а новых, наоборот, появляется меньше. Общее число точек по всей РФ в четвертом квартале снизилось более чем на 10% год к году, но исключением стали точки фастфуда, которых, напротив, становится больше (см. “Ъ” от 19 декабря).

Хотя не всем сетям фастфуда удалось увеличить поток посетителей. Совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров говорит, что роста числа чеков не произошло не только в его точках продаж, но и у других сетей фастфуда. Граждане стали чаще готовить дома, полагает он. Из-за этого сеть Gagawa потеряла 10% трафика по всей РФ, а в Москве и Подмосковье — 16%, подтверждает Ленар Кутлин. Он также связывает падение со снижением трафика торгцентров, где находятся фудкорты.

Основатель StrEat Максим Попов считает, что в 2022 году весь ресторанный рынок потерял потребителей: «Часть из них уехала, другие переключились на покупку готовых обедов — например, "Милти"». По его наблюдениям, классические кафе и рестораны потеряли до 30% посетителей, а падение в сегменте фастфуда оказалось меньше — около 15%.

Если в 2023 году сохранится ситуация неопределенности, классические рестораны продолжат терять посетителей, но массового перетока в фастфуд не будет, полагает Юрий Левитас. Заведения быстрого питания будут чувствовать себя хорошо только в том случае, если покупательская способность населения будет сохраняться хотя бы на прежнем уровне, считает гендиректор RestCon Елена Перепелица. Но при дальнейшем снижении доходов, резюмирует эксперт, россияне в целях экономии станут чаще готовить еду дома, и даже сегмент быстрого питания начнет терять посетителей.

Дарья Андрианова