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Коммерсантъ FM
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Праздник мчится мимо доходов

Как бизнес оценивает прибыль в преддверии Нового года

Предпраздничная пора не оправдывает ожиданий бизнеса: владельцы компаний отмечают низкую декабрьскую активность клиентов. Например, ритейл и общепит говорят о падении прибыли минимум на треть год к году. В октябре 2022-го, по данным Росстата, предприниматели фиксировали снижение показателя почти вдвое относительно 2021-го. Больше всего тогда пострадали компании из оптовой торговли, рестораны и отели. Всего же с января по сентябрь ведомство отметило снижение прибыли у бизнеса на 8%. В этот период сильнее других просели показатели в сферах ЖКХ и нефтегазодобычи (в этом секторе прибыль упала почти на 20%). Тему продолжит Александр Мезенцев.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Результаты года бизнес оценивает с осторожностью: прибыль и затраты распределились по месяцам совсем неравномерно. И показатели скорее были связаны не с планами и рабочими процессами, а с экономическими и политическими потрясениями. По мнению гендиректора сети ресторанов «Теремок» Михаила Гончарова, год для общепита выдался относительно благоприятный, хоть и волнообразный:

«Произошло серьезное повышение цен, в ресторанном секторе до 25%. Это нужно было, чтобы покрыть рост издержек. На моей памяти ценники не переписывали так резко уже лет 20. И по прибыльности первые три месяца 2022 года стали очень тяжелыми. Период с апреля и по сентябрь можно оценить как положительный. Но октябрь, ноябрь и декабрь пока очень слабые».

Как предприниматели оценивают перспективы дальнейшего развития

Сфера гостиничного бизнеса, тоже просевшая осенью, по итогам года фиксирует положительный результат относительно 2021-го. Но тогда ситуация была осложнена ограничениями, связанными с пандемией COVID-19, напомнил владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы:

«Отечественные отели премиального сегмента получили тех гостей, которые раньше выезжали за рубеж. В отелях среднего и низкого ценовых сегментов ситуация по доходам немножко иная. В первом случае гостиничная отрасль пострадала больше всех, потому что весь кризис, вся эта ситуация бьет прежде всего по среднему классу.

Прибыль у нас все-таки ниже, чем мы закладывали, но это неплохие показатели. Все равно мы идем лучше, чем в 2021 году, но при этом фиксируем рост затрат».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, необычным для многих стал декабрь. Предновогодний месяц, который зачастую компенсировал потери всего года, в этот раз складывается не слишком удачно, поделился основатель книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов: «Более или менее хорошо продажи шли, особенно в летние периоды. Начиная с сентября, мы наблюдаем падение трафика на уровне 20%. И, несмотря на то, что цены выросли за год на 20%, пока нам не удалось выйти на плановые показатели. Удивительно и то, что декабрь абсолютно не оправдывает наших надежд.

Обычно последний месяц в году сглаживал любые потрясения, которые дарит наше государство. Но в 2022-м чуда пока что не произошло, а дней все меньше и меньше остается».

В некоторых направлениях ритейла увереннее себя чувствуют крупные игроки, отметил владелец компании Mr.Doors Максим Валецкий. Он считает, что итоги года можно оценить как положительные: «У нас прибыль в этом году выросла, думаю, на 30%. Кроме того, на мебельной выставке я общался с представителями крупного бизнеса, и у всех дела идут хорошо. У небольших игроков не все так радужно. Мы подозреваем, что в нестабильные времена заказчик переориентировался с мелкого ноунейм-производителя на известные бренды. Единственным месяцем, где мы шли хуже прошлого года, стал сентябрь».

В каких мерах поддержки нуждается киноотрасль

Кстати, расходы в этом году увеличились не только из-за очевидных причин вроде роста цен на сырье. Немалой части компаний пришлось вкладываться еще и в восстановление технических процессов, утерянных после начала специальной военной операции на Украине. И Центробанк поспешил отчитаться о росте инвестиционной активности, на 6% за девять месяцев года.

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Дарья Фоменко

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