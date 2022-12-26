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Коммерсантъ FM
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Организатор приюта в Кемерово, в котором погибли 22 человека, признал вину

Следствие ходатайствует об аресте на два месяца Андрея Смирнова, организатора приюта в Кемерово, где в ночь на 24 декабря при пожаре погибли 22 человека. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Мужчина признал вину.

Также в рамках дела был задержан пожарный инспектор Роман Плет. «Ему предъявлено обвинение в халатности. Мера пресечения будет избираться в суде»,— сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов.

Последствия пожара в Кемерово.

Последствия пожара в Кемерово.

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Последствия пожара в Кемерово.

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

В администрации правительства Кузбасса говорили, что пожар мог произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования. В МЧС также сказали, что в качестве одной из возможных причин рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Кроме того, СМИ обращали внимание на несоответствие юридического статуса строения фактическому. По некоторым данным, в сгоревшем здании жили не пенсионеры, а бездомные, по другим — наркозависимые люди.

Подробнее о ЧП читайте в материале «Ъ» «Бездомных приютили до смерти».

Лаура Кеффер

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