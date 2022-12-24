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Коммерсантъ FM
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Бездомных приютили до смерти

В кемеровском пожаре погибли 22 человека

В ночь с пятницы на субботу в частном приюте для бездомных в Кемерово, организованном пастором евангельской церкви, произошел пожар, в котором погибли 22 человека. Владельцу предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. По предварительным данным, в доме был неисправен угольный котел отопления, на что накануне пожара жаловались постояльцы.

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Пожар унес жизни 22 человек в доме престарелых в Кемерово

Пожар унес жизни 22 человек в доме престарелых в Кемерово

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

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Пожар унес жизни 22 человек в доме престарелых в Кемерово

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Сообщение о возгорании в доме по ул. Таврической в Кемерово поступило в службу МЧС в 2:21 местного времени 24 декабря. Как указано в оперативной сводке Главного управления МЧС по Кемеровской области, пожар произошел в частном жилом доме, горение было на площади 196 кв. м, его удалось локализовать в 3:39 и полностью потушить еще через десять минут. Для тушения были привлечены 86 спасателей и 31 единица техники. Горевший жилой дом был двухэтажным с кирпичным первым этажом и вторым из деревянного бруса, а также с хозяйственной пристройкой. Кроме того, в доме располагался магазин кормов для сельскохозяйственных животных.

В пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области сообщили, что в результате пожара, причина которого не уточняется, погибли 22 человека, еще шесть пострадали. Как сообщил на внеочередном заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов, четверо легко пострадавших получили амбулаторную помощь, стационарная им не требуется, 41-летняя женщина получила ожоги второй и третьей степеней тяжести на 11% площади тела, женщина 63 лет — на 51%. Первая находится в стабильно тяжелом состоянии, последняя — в шоке, в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной информации следствия, пожар случился в частном доме, который арендовал 31-летний кемеровчанин Андрей Смирнов, предоставляя в нем возможность для временного проживания лицам, находящимся в сложной жизненной ситуации. Господин Смирнов является пастором евангельской церкви и предпринимателем. Ранее, по некоторым данным, он имел проблемы с законом — привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

Обогрев дома осуществлялся угольным котлом, и накануне жильцы сообщали о его неисправности Андрею Смирнову, «однако он не предпринял каких-либо действий для ремонта оборудования», сообщили правоохранители.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что деятельность по оказанию данных услуг осуществлялась без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, что привело к гибели людей, сообщили в пресс-службе следственного управления.

В итоге в субботу владельцу приюта предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Пока он задержан следователем на 48 часов, в ближайшее время будет решаться вопрос о заключении его под стражу. В ходе начатого расследования проводится допрос задержанного, продолжается осмотр места происшествия, изъятие объектов, необходимых для дальнейшего исследования, идет допрос свидетелей. По делу назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Установлен собственник помещения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Министр социальной защиты Кузбасса Елена Федюнина на заседании областного штаба по ЧС уточнила, что в доме располагалась кемеровская общественная организация и что в октябре 2021 года уже якобы «был сигнал, что у людей отбирают документы и банковские карты, и об этом сообщили следственным органам». Про их реакцию министр не сообщила.

Власти Кузбасса отреагировали на пожар в кемеровском приюте выявлением и проверками мест «размещения людей». Губернатор Сергей Цивилев по итогам внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС поручил муниципальным властям срочно «актуализировать списки организаций» с деятельностью по размещению людей и, «если какие-то из организаций отказались от проверки, сообщить об этом в правоохранительные органы». Юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, «стационарно оказывающих социальные услуги для престарелых граждан и инвалидов», по его словам, следует выявлять с участием правоохранителей. Впрочем, как сообщила на заседании госпожа Федюнина, еще в январе 2021 года был составлен список из 130 таких организаций, который довели до Роспотребнадзора и муниципалитетов для контроля за такого рода деятельностью.

Игорь Лавренков, Кемерово

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