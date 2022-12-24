В МЧС неисправность печи назвали маловероятной причиной пожара в кемеровском приюте

Заместитель главы МЧС Анатолий Супруновский, который находится в Кемерово после произошедшего там пожара с 22 погибшими, сообщил, что неисправность печного отопления как причина возгорания маловероятна. Одной из возможных причин рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования, также заявил господин Супруновский.

На данный момент имеется несколько версий возникновения пожара, сообщает МЧС. «Первоначальную версию о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи мы тоже рассматриваем, но она маловероятна»,— заявил замглавы МЧС, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Другой замглавы МЧС Илья Денисов, также находящийся в Кемерово, сообщил, что, предположительно, одной из причин быстрого и масштабного развития пожара явилось позднее сообщение о нем в МЧС.

Окончательные выводы возможны по завершении работ надзорных органов и Следственного комитета, подчеркнули в ведомстве.

Пожар в частном приюте для бездомных, организованном пастором евангельской церкви, произошел в ночь на субботу, 24 декабря. Владельцу предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух и более человек, ему грозит до десяти лет лишения свободы. По предварительным данным, в доме был неисправен угольный котел отопления, на что накануне пожара жаловались постояльцы.

Пожар в доме престарелых мог произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования, сообщили ранее в администрации правительства Кузбасса.

СМИ указали на несоответствие юридического статуса строения фактическому. По некоторым данным, в сгоревшем здании жили не пенсионеры, а бездомные, по другим — наркозависимые люди. В МЧС заявляют, что пожар произошел в частном жилом доме.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Бездомных приютили до смерти».

Мария Федотова