Возможной причиной пожара в доме престарелых в Кемерово названо неправильное использование печи

Пожар в доме престарелых в Кемерово, приведший к гибели 20 человек, мог произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования, говорится в сообщении администрации правительства Кузбасса. В местную больницу также поступили двое пострадавших в результате инцидента — их состояние оценивается как стабильное, но тяжелое и средней степени тяжести.

«Известно о 20 погибших, пострадали двое, самостоятельно выбрались 4 человека. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В частном доме размещалась региональная общественная организация "Доброе дело", в настоящее время проходят следственные действия»,— говорится в пресс-релизе на сайте администрации.

Пострадавшие были доставлены в кузбасскую больницу скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского. Ими занимаются специалисты ожогового центра.

В ночь на 24 декабря в доме престарелых в Кемерово начался пожар, площадь которого составила 180 кв. м. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также о халатности и об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Представители МЧС впоследствии заявили, что инспектор министерства две недели назад пытался осмотреть здание, однако его не пустило внутрь руководство учреждения.

Ряд СМИ указывают на несоответствие юридического статуса строения фактическому. По данным NGS42.RU, в сгоревшем здании жили не пенсионеры, а бездомные разных возрастов. «Известия» сообщают, что владельцем учреждения является пастор Андрей Смирнов — он пояснил, что здание использовалось как приют для бездомных,

Андрей Сапожников