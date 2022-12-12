Бизнес инвестирует в себя

Центробанк зафиксировал рост инвестиций, несмотря на санкции. Речь идет не о фондовом рынке, а о средствах, которые компании тратят на развитие бизнеса. По мнению регулятора, они смогли адаптироваться к работе и взять курс на импортозамещение. В годовом выражении рост инвестиций составил почти 6%. “Ъ FM” поговорил с предпринимателями о том, во что они инвестировали во время кризиса и согласны ли с выводами Центробанка. Тему продолжит Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кому-то факт роста инвестактивности может показаться парадоксальным, ведь бизнес то и дело говорит о неопределенности и отсутствии иностранных капиталов. К тому же после февральского решения поднять ключевую ставку до 20% кредиты для компаний стали слишком дороги. Но все зависит от сферы. Например, гендиректора сети ресторанов «Теремок» Михаила Гончарова называли главным выгодоприобретателем от ухода McDonald’s. Он все отрицал, но теперь признался “Ъ FM”, что по сравнению с прошлым годом его инвестиции выросли в два раза:

«Развитие — это тоже некий ответ на снижение покупательной способности, оборота. Компенсировать выпадающие доходы можно как раз развитием дополнительных ресторанов, потому что мы имеем постоянные издержки, и при увеличении оборота их доля может снижаться. Мы открываем уже рестораны, и, наверное, порядка 15 больших будет только в Москве. У нас практически сразу, с первого месяца они работают в прибыль. Когда бренд неизвестен, он открывается, и тут действительно нужно время, чтобы поверили, узнали. А когда бренд известный, мы сразу начинаем работать с прибылью».

В целом регулятор описывает картину так: экономика проходит период структурной трансформации, в результате санкций компаниям пришлось менять хозяйственные связи, технологические процессы, а это тоже требует инвестиций. Плюс статистика может быть лукавой. Гендиректор агрохолдинга «Белая Дача» Вадим Матусевич допускает, что просто выросла цена проектов, отсюда и рост инвестиций:

«Например, мы реализуем проект "Салаты с моря" — это выращивание салатов в открытом и закрытом грунте, Краснодарский край. Проект оценивается в 1,5 млрд руб. инвестиций. Изначально, когда мы проект пытались реализовывать, он был чуть-чуть выше 1 млрд руб. Во многом подорожала импортная техника, ирригация, которая сейчас завозится через третьи страны, а ее нужно оформить. Произошли задержки, подорожала логистика. Это все привело к тому, что выросла стоимость самого проекта».

ЦБ соглашается, что рост оказался возможен в том числе благодаря старым проектам, от которых нельзя было отказаться, но немаловажную роль сыграла и господдержка. Тут, конечно, тоже есть разные точки зрения. Например, рынок недвижимости развивался во многом за счет программ льготной ипотеки. Теперь Минфин говорит, что ее нужно сокращать. А бизнес весь год и так урезал расходы, даже не думая об инвестициях, говорит владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский:

«Есть затруднения, связанные с предшествующим увеличением стоимости стройматериалов, на основании чего были построены объекты достаточно дорогостоящие. Ии большое количество введенного в эксплуатацию жилья сейчас сильно давит на стоимость на рынке недвижимости.

Никаких позитивных прогнозов спрос не позволяет делать. По сравнению с прошлым годом падение на 15-20%, закупки уменьшились. Что касается сотрудников, с некоторыми приходится расставаться по причине отсутствия объемов».

В результате рост инвестиций может скоро обернуться снижением. Об этом уже говорят результаты опроса ЦБ: респонденты на ближайшие три месяца настроены пессимистично. Самая частая артикулируемая причина — сохранение неопределенности. В следующем году, по оценке Минэкономразвития, тоже ожидается спад инвестиций.

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