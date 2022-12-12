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Коммерсантъ FM
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Сенаторы прошлись по кинотеатрам

В каких мерах поддержки нуждается отрасль

Российские сенаторы озаботились проблемами отечественных кинотеатров — в комитете Совета федерации по экономической политике предложили отсрочить для них уплату аренды, а также отложить платежи за коммунальные услуги. По задумке парламентариев, меры будут действовать до тех пор, пока Минкультуры «не согласует механизмы нормального функционирования отрасли со всеми ее участниками единогласно». Как подчеркнули в Совфеде, прокатные сборы в текущем году упали на 50-70%, а убытки отрасли оцениваются в 4,5 млрд руб. Что по этому поводу думают участники рынка? Разбирался Владимир Расулов.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Последние три года российские кинотеатры откровенно штормило. Сначала из-за пандемии COVID-19 их на какое-то время закрывали совсем, потом разрешили работать, но с соблюдением массы ограничений, в том числе сокращенной рассадкой зрителей. В итоге зарабатывать стало сложнее, поэтому сейчас послабления по аренде и коммуналке были бы кстати.

Правда, помогут они не всем, поделился владелец кинотеатра «Эпицентр» в Красноярске Сергей Липов: «Если считать за единицу проданный билет, то 50% его стоимости — это прокатная плата, которая лежит на кинотеатре, от 10% до 20% — аренда. Убрать именно их сложно, ведь в основном арендодатели — это частные компании, которые просто скажут: "Закрывайте в таком случае кинотеатр, мы так работать не будем"».

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В этом году ко всему прочему Россия осталась без новинок от самых крупных голливудских киностудий. Universal, Warner Brothers, Paramount и Disney перестали поставлять в страну свои картины, а ведь зачастую именно они делали основную кассу. С учетом всех проблем спасти отрасль могла бы прямая господдержка. Отсрочки по коммунальным платежам и аренде не помогут кинотеатрам, поскольку многие из них уже находятся на грани банкротства, отметил гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин: «С этого рынка могут уйти до 50% игроков. Мы до Нового года закроем два или три кинотеатра. Была бы возможность выйти из договора без дополнительных потерь, закрыли бы и больше.

Как идея эта инициатива неплоха, но любая задача без сроков — это популизм. Индустрия в данной ситуации находится уже девять месяцев, и за это время уже можно было бы что-то решить.

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При этом осенью 2022 года министр культуры Ольга Любимова заявляла, что прямое госфинансирование кинотеатров не решит проблему с выпадающими доходами на фоне снижения посещаемости и ухода западных компаний. По ее словам, такой поддержки может хватить только на полтора месяца. Тем временем на фоне дефицита голливудских картин у кинотеатров падает трафик. А это, в свою очередь, побудило многих перепрофилировать бизнес, продолжает владелец «Эпицентра» Сергей Липов:

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«Российские ленты не могут заместить зарубежные, потому что нет больших премьер. Можно только вспомнить "Сердце Пармы", вот прибыль с проката фильма позволила протянуть неделю-две. Таких картин должно быть как минимум две в месяц. Сейчас многие рассуждают о каком-то перепрофилировании: какие-то кинотеатры переделывают под магазины, сдают площади в аренду и так далее».

Собеседники “Ъ FM” подсчитали, что их кассовые сборы по сравнению с прошлым годом падают на 60%. Но даже в условиях дефицита западных фильмов от крупных студий игрокам рынка еще есть, на чем заработать, впрочем, и любую помощь от государства можно только приветствовать, подчеркнула директор «Кинозала ГУМа» Этери Кахидзе: «Прекрасно, если это будут субсидии или какая-то другая помощь. К сожалению, с уходом мейджоров кинотеатры потеряли много денег. Но на сегодняшний день тоже есть что посмотреть, невероятное количество умного кино, которое оставалось в тени блокбастеров. Картины из Канн, Венеции, Берлина абсолютно легально идут в кинотеатрах».

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По данным Минкультуры за октябрь 2022-го, с начала года число кинотеатров в России сократилось на 11,5%. То есть фильмы в стране регулярно показывали чуть больше 2 тыс. точек. Дальнейший их репертуар, видимо, будет отечественным: 12 декабря власти объявили, что в текущем году резко увеличили финансирование российских картин, до 10 млрд руб.

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Елизавета Скобцова

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