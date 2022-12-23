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Коммерсантъ FM
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Суд в США отпустил под залог экс-главу криптобиржи FTX

Основатель и бывший гениректор криптовалютной биржи FTX Group Сэм Бэнкман-Фрид освобожден из-под стражи под залог в $250 млн, сообщает Reuters. Господин Бэнкман-Фрид был экстрадирован в США, где его обвиняют в обмане инвесторов. Суд в Нью-Йорке отпустил его под домашний арест, который он должен будет отбывать в родительском доме в Калифорнии.

Сэм Бэнкман-Фрид был арестован 13 декабря на Багамских островах по запросу США. Американские власти предъявили ему обвинения в обмане инвесторов FTX, которые вложили в биржу предпринимателя $1,8 млрд. FTX Group, оператор зарегистрированной на Багамах биржи, объявила о банкротстве 11 ноября. Компания перешла под внешнее управление, тогда же было объявлено об уходе с поста гендиректора Сэма Бэнкмана-Фрида. Два его партнера признали вину в мошенничестве.

Об истории FTX Group — в материале «Ъ» «Корпорация гиков».

Лаура Кеффер

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