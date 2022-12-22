Два партнера основателя криптобиржи FTX признали вину в мошенничестве

Прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс сообщил вчера, 21 декабря, вечером, что двое коллег и партнеров основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Group Сэма Бэнкмана-Фрида признали свою вину по делу о мошенничестве. Речь идет о сооснователе FTX Гэри Ване и бывшем генеральном директоре компании Alameda Research Кэролайн Эллисон. Они сотрудничают со следствием.

Трейдинговая фирма Alameda Research — еще одна компания, основанная Сэмом Бэнкманом-Фридом,— оказалась в центре скандала с самого его начала. Тогда выяснилось, что у Alameda нет наличных средств, и большая часть ее капитала — токены FTX и других криптовалютных проектов Сэма Бэнкмана-Фрида. Вскоре после этого стало известно о проблемах с ликвидностью у самой FTX, компания громко обанкротилась, а против ее руководства началось расследование. Теперь Кэролайн Эллисон и Гэри Ван признали себя виновными в обмане инвесторов и в причастности «к мошенничеству, которое привело к краху FTX».

Сам Сэм Бэнкман-Фрид был на прошлой неделе арестован на Багамских островах по запросу США. Американские власти предъявили ему обвинения в обмане инвесторов FTX, вложивших в криптовалютную биржу около $1,8 млрд. Вчера, 21 декабря, он был экстрадирован в США, где должен предстать перед судом.

Яна Рождественская