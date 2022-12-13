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Коммерсантъ FM
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Власти США обвинили основателя криптобиржи FTX в обмане инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула официальные обвинения в адрес основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Власти обвиняют бывшего гендиректора компании в организации схемы обмана инвесторов FTX, которые вложили в биржу в общей сложности $1,8 млрд. В заявлении SEC отмечается, что расследование деятельности FTX и ее дочерних компаний продолжается и власти могут предъявить дополнительные обвинения Сэму Бэнкману-Фриду.

Как отмечается в исковом заявлении, основатель FTX тайно переводил средства клиентов на счета другой своей компании — трейдинговой платформы Alameda Research. Кроме того, отмечается в иске, обвиняемый использовал средства инвесторов в венчурных инвестициях, а также для покупки дорогой недвижимости и крупных политических пожертвований.

Наконец, SEC утверждает, что, несмотря на сложную структуру FTX Group, в состав которой входит около сотни дочерних предприятий, фактический контроль за инвестиционной и операционной деятельностью всей бизнес-империи осуществлял именно Сэм Бэнкман-Фрид, даже несмотря на наличие других топ-менеджеров.

Параллельно с иском SEC собственные обвинения в адрес Сэма Бэнкмана-Фрида сегодня, 13 декабря, выдвинули прокуратура Нью-Йорка, а также Комиссия по торговле товарными фьючерсами США.

Сэм Бэнкман-Фрид был арестован сегодня правоохранительными органами Багамских Островов по запросу США.

FTX Group, оператор зарегистрированной на Багамах криптовалютной биржи FTX, объявила о банкротстве 11 ноября. Тогда же было объявлено об уходе с поста генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида, а сама компания перешла под внешнее управление. Процедурой банкротства занимается новый глава компании Джон Рэй, который имеет богатый опыт работы с банкротствами, в том числе энергокомпании Enron.

Кирилл Сарханянц

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