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Коммерсантъ FM
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Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX согласился на экстрадицию в США

Основатель и бывший генеральный директор FTX Group Сэм Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию в США и уже подписал все необходимые для этого документы, пишет The New York Post. Сегодня 30-летний предприниматель, находящийся под арестом на Багамских островах, должен будет прибыть в суд для начала процедуры экстрадиции.

Сэм Бэнкман-Фрид (в центре)

Сэм Бэнкман-Фрид (в центре)

Фото: Marco Bello, Reuters

Сэм Бэнкман-Фрид (в центре)

Фото: Marco Bello, Reuters

Сэм Бэнкман-Фрид был арестован правоохранительными органами Багамских островов 13 декабря по запросу США. Американские власти предъявили ему обвинения в обмане инвесторов FTX, которые вложили в криптовалютную биржу Сэма Бэнкмана-Фрида в общей сложности $1,8 млрд. Предприниматель попытался добиться освобождения под залог, однако 14 декабря суд Багамских островов отказал ему, объяснив свое решение высоким риском побега.

FTX Group, оператор зарегистрированной на Багамах криптовалютной биржи FTX, объявила о банкротстве 11 ноября. Тогда же было объявлено об уходе с поста генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида, а сама компания перешла под внешнее управление. Процедурой банкротства занимается новый глава компании Джон Рэй, который имеет богатый опыт работы с банкротствами, в том числе энергокомпании Enron.

Об истории FTX Group — в материале «Ъ» «Корпорация гиков».

Кирилл Сарханянц

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