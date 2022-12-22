Путин назвал поставки ЗРК Patriot Украине затягиванием конфликта

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение США поставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Глава государства охарактеризовал Patriot как «достаточно старую систему», которая не работает «так, как наша С-300». Президент считает, что поставки Patriot — это «просто затягивание конфликта».

«Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все»,— сказал глава государства в ходе пресс-подхода после заседания Госсовета.

21 декабря США объявили о выделении военной помощи Украине в размере $1,85 млрд, в рамках которой будут поставлены 3PK Patriot. Президент США Джо Байден заявил, что подобные поставки не приведут к эскалации конфликта, поскольку Patriot — оборонительная система. В Кремле считают, что ЗРК Patriot станут законной целью для российской армии.

О последствиях военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян