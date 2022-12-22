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Коммерсантъ FM
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Песков подтвердил, что переданные Украине ЗРК Patriot станут законной целью России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США направить Украине ЗРК Patriot. По словам господина Пескова, Patriot, как и все другие виды вооружения, поставляемые Киеву, станут целью для российской армии. Также он в очередной раз подчеркнул, что поставки вооружения усложняют процесс урегулирования конфликта.

«Мы видим, что фактически США и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине, это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот»,— сказал пресс-секретарь журналистам. На вопрос журналиста о том, будут ли комплексы Patriot «законными целями» для российской армии, представитель Кремля ответил утвердительно.

Накануне, 21 декабря, Вашингтон объявил о выделении военной помощи Украине в размере $1,85 млрд, в рамках которой Киеву поставят ЗРК Patriot. Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Patriot является оборонительной системой, а значит ее поставки не приведут к эскалации конфликта.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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