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Коммерсантъ FM
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Байден отказался считать эскалацией передачу Украине ЗРК Patriot

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что передача батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot не повлечет эскалации конфликта. По его словам, переданные системы будут использоваться Украиной в оборонительных целях.

Джо Байден

Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Мы не обсуждали данную тему с президентом (Зеленским),— сказал в ходе пресс-конференции Джо Байден (цитата по «РИА Новости»),— однако мы рассматриваем (ЗРК Patriot) в качестве оборонительной системы вооружений. Это — оборонительная система, она не влечет за собой эскалации».

ЗРК Patriot — передовой зенитный комплекс. Он способен сбивать крылатые и баллистические ракеты малой дальности на таких высотах, на которых не способны работать комплексы противовоздушной обороны, переданные американской стороной Украине ранее.

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