Песков: Россия сожалеет, что Зеленский не призывал к миру в ходе визита в США

Российская сторона сожалеет, что президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден не продемонстрировали готовности прислушаться к «озабоченностям России» в ходе визита украинского лидера в Вашингтон. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, от руководителей США и Украины не прозвучало «реальных призывов к миру».

«Пока можем констатировать с сожалением тот факт, что ни со стороны президента Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России»,— сказал представитель Кремля в ходе брифинга. Он добавил, что никто не предостерег Владимира Зеленского «от продолжения варварских обстрелов» Донбасса.

Визит Владимира Зеленского в США состоялся 21-22 декабря. Украинский президент провел встречу с Джо Байденом и выступил перед Конгрессом. Господин Зеленский, в частности, попросил об увеличении военной помощи. В ходе пресс-конференции Джо Байден заверил, что Украина готова к достижению справедливого мира. В ответ на это Владимир Зеленский объяснил, что расценивает «справедливый мир» как отсутствие компромиссов. Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя поездку украинского президента, заявил, что Киев и Вашингтон не готовы к миру.

О визите Владимира Зеленского в США — в материале «Достучаться до американских сердец».

Лусине Баласян