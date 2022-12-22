Достучаться до американских сердец

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где провел встречу с главой Белого дома Джо Байденом и его командой, а также выступил перед обеими палатами Конгресса. Главный лейтмотив его выступлений и общения с американскими чиновниками, законодателями и прессой был прост: Украина ждет больше военной помощи, любой, которую попросит, и никаких компромиссов или «сигналов» в вопросе урегулирования от нее ждать не стоит. О том, как прошел визит президента Украины в США, из Вашингтона рассказывает корреспондент «Ъ» Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst, Reuters Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Без награды не остались

Официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США, состоявшийся 21–22 декабря, стал первой зарубежной поездкой украинского лидера с момента начала российской военной операции. Хотя для прессы визит стал неожиданностью — новости о нем начали появляться лишь накануне, оказалось, что поездка была запланирована заранее, но из соображений безопасности держалась в секрете. Об этом журналистам в режиме телеконференции рассказал неназванный высокопоставленный чиновник американской администрации. По его словам, Джо Байден обсудил с Владимиром Зеленским вопрос посещения им Вашингтона еще 11 декабря по телефону.

Официально Белый дом отправил украинскому президенту приглашение побывать в американской столице в прошлую среду, 14 декабря.

В этом приглашении, пояснил он, было, в частности, указано, что программа визита будет включать посещение Белого дома с продолжительными переговорами с президентом Джо Байденом, встречу с ключевыми членами его команды, а также возможность поучаствовать в заседании Конгресса. Таким образом, загодя о визите знала как минимум еще и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая разослала конгрессменам настоятельную просьбу посетить сессию в среду лично, правда, не раскрывая причины.

Самолет, на котором украинский лидер прибыл в Америку, был предоставлен ВВС США. Это своего рода «офис в небе», предназначенный для высокопоставленных военных и чиновников. Примерно в час дня по местному времени в среду Владимир Зеленский приземлился на военной базе Эндрюс неподалеку от Вашингтона. Украинский лидер рассказал о прибытии в своем официальном Telegram-канале, а на размещенных им фото можно было увидеть посла Украины в США Оксану Маркарову в ярко-синем пальто. Спустившись с трапа, Владимир Зеленский крепко обнял соотечественницу, но долго общаться им было некогда. Их уже ждали в американской администрации.

Часом позже украинский президент ступил на лужайку Белого дома, где его с явным нетерпением ждали Джо Байден с супругой. Встреча была довольно теплой, но украинский лидер выглядел на ней изрядно утомленным. Наверняка сказалась сложная дорога и смена часовых поясов. Как отметило издание The Hill со ссылкой на польский телеканал TVN24, прежде чем сесть в самолет, господин Зеленский, вероятно, прибыл на поезде в Польшу. Это подтверждали появившиеся в сети фотографии на польском вокзале человека, похожего на украинского президента.

Возможно, из-за накопившейся усталости с журналистами общения у Владимира Зеленского поначалу не получилось. Лишь завидев украинского лидера, представители прессы тут же начали выкрикивать многочисленные вопросы. Однако время для общения с прессой было явно неподходящее, и господин Зеленский ограничился только двумя словами. «Всем привет»! — крикнул президент, после чего Джо Байден положил ему руку на плечо, и они скрылись от журналистов за дверями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая леди США Джилл Байден, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Первая леди США Джилл Байден, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Спустя несколько минут лидеры уже появились перед представителями СМИ в одном из кабинетов Белого дома на фоне растопленного камина, украшенного еловыми ветками. Джо Байден присел в кресло напротив украинского президента и бодро приступил к приветствию, частенько подглядывая в блокнот.

По его словам, украинцы «вдохновляют американцев и весь мир своим мужеством». США на двухпартийной основе совместно с международными партнерами необходимо сделать все возможное, чтобы у украинского народа было все необходимое «для защиты своей независимости», заверил американский лидер. Именно поэтому было принято решение о предоставлении Киеву ЗРК Patriot, с ходу подтвердил господин Байден ранее появившуюся в СМИ информацию о новых поставках.

«Кстати, у нас есть популярное событие, которое происходит раз в год. Мы выбираем человека года в журнале Time. Человек года в Соединенных Штатах Америки, добро пожаловать!» — обратился Джо Байден к Владимиру Зеленскому.

Тем временем Владимир Зеленский, согревшись у камина, явно ожил и начал бегло говорить по-английски. Он признался, что прилетел бы и раньше, но ситуация была столь сложной, что раньше никак не получалось. И как только обстоятельства позволили, он тут же и приехал, чтобы «обсудить рекордное число проблем, с которыми когда-либо сталкивались на Украине и в Европе,— от энергобезопасности до ситуации на поле боя». Поблагодарив Конгресс США за двухпартийную поддержку и помощь в размере $45 млрд, которая, как ожидается, будет вот-вот согласована, господин Зеленский также передал благодарность «обычным американцам от обычных украинцев».

После этого пришло время поблагодарить и Джо Байдена лично.

Президенту США Владимир Зеленский заготовил особый сюрприз — награду, которую ранее получил украинский командир батареи HIMARS в Донбассе.

По словам украинского президента, военный сам попросил передать эту медаль именно американскому президенту, что стало для самого господина Зеленского «неожиданным». Джо Байден был явно тронут, но заверил, что такого подарка он «не заслуживает, хотя это и очень почетно». В ответ хозяин Овального кабинета пообещал передать военному «командирскую монету», такую же, как когда-то получил его сын, воевавший в Ираке.

Неоскудевающий поток поставок

После этого Джо Байден и Владимир Зеленский с помощниками отправились на переговоры за закрытыми дверями. Состав делегаций был воистину звездным. С американской стороны в них приняли участие вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, генпрокурор Меррик Гарланд, помощник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, некогда постпред США в ООН, а ныне администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. С украинской стороны в делегацию входили руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба и другие, следует из списков, распространенных Белым домом.

Спустя примерно два часа дискуссий на пресс-конференцию лидеры пришли в весьма приподнятом настроении. Из нее пресса узнала со слов Джо Байдена, что США и партнеры сделали немало для того, чтобы Украина «была готова защищаться еще до того, как они (российские войска.— “Ъ”) пересекли территорию Украины». Союзники делали немало, «чтобы обеспечить постоянный поток оборонительного оружия, включая системы ПВО, артиллерийские боеприпасы и многое другое».

Господин Байден заверил, что они продолжат это делать в будущем «столько, сколько потребуется», и Украину «никогда не бросят в одиночестве».

Кроме того, столь едиными ни НАТО, ни Европа еще не были, заверил он, отметив, что «с нетерпением ждет», когда подпишет законопроект о новом финансировании Украины на дополнительные $45 млрд.

На вопрос журналистов, не считает ли Джо Байден поставку Patriot дальнейшей эскалацией, он ответил отрицательно, заявив, что эта система исключительно для защиты. Что касается вопросов по деэскалации и переговорам, то тут Джо Байден в основном старался передавать слово Владимиру Зеленскому, который был непреклонен и четко дал понять, что ни о каких переговорах с РФ речи быть не может, как и о том, что конфликт может быть заморожен.

На вопрос, какой сигнал он хочет послать президенту России Владимиру Путину, украинский президент ответил, что никаких сигналов посылать вообще не собирается.

«Почему мы должны посылать ему сигналы, это он должен быть заинтересован... Ему должно быть интересно пытаться что-то спасти, всю свою культуру и историю своей страны. Так что теперь это его проблема»,— настаивал Владимир Зеленский.

По сердцу ему пришелся и (возможно, согласованный заранее) вопрос украинской журналистки, которая эмоционально высказала Джо Байдену, почему тот наконец не даст Украине все то оружие, которое она просит? Владимир Зеленский на этом месте конференции буквально просиял и весьма выразительно посмотрел в сторону американского лидера. Главе Белого дома даже в какой-то степени пришлось оправдываться.

По словам господина Байдена, продолжение поставок — это одна из причин, по которой он провел «сотни часов лицом к лицу с европейскими союзниками». Он отметил, что они «понимают полностью», что поддержка должна продолжаться, «но они не собираются воевать с Россией и не хотят Третьей мировой войны». Джо Байден подчеркнул, что с партнерами США намерены «дать Украине то, что ей нужно, чтобы она могла защитить себя, чтобы быть в состоянии преуспеть на поле боя». Другими словами, президент США не был готов дать Украине все, что она просит, но был готов определить из этого длинного списка все, что ей, по мнению Вашингтона и союзников, нужно. На этой ноте конференция подошла к концу, а украинский президент отправился в Конгресс.

Новый штурм Капитолия

Перед выступлением в Конгрессе, Владимиру Зеленскому успели показать Капитолий. Экскурсию для украинского президента провели лично боссы демократов в Конгрессе — лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

На выступлении Владимира Зеленского перед Конгрессом, которое состоялось в 19:30 по местному времени, было многолюдно. Кажется, призыв госпожи Пелоси, которая вот-вот перестанет командовать Палатой представителей, сработал. Украинский лидер вышел к законодателям в своем традиционном зеленом военном костюме.

Никаких пиджаков и галстуков — украинский лидер явно, даже оказавшись в святая святых американской демократии, не собирался выходить из образа и старался каждой деталью показать законодателям США, что перед ними президент воюющей страны.

В зале присутствовали как демократы, так и республиканцы. Мест почти не было. И это лишний раз подтверждало, что Владимир Зеленский, несмотря на отдельные голоса, может рассчитывать на двухпартийную поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден

Фото: Leah Millis, Reuters Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден

Фото: Leah Millis, Reuters

За спиной у него сидели вице-президент Камала Харрис и спикер Нэнси Пелоси. Обе были в синем и горячо поддерживали его и аплодировали при любом подходящем случае.

Украинский лидер не скрывал, что хочет достучаться «до каждого американского сердца». Он рассказал, что через пару дней Рождество, и украинцы будут встречать его, может, и без света, но «со светом в сердцах». К слову, с октября Православная церковь Украины действительно разрешила праздновать Рождество не только 7 января, но и 25 декабря в качестве солидарности с западным миром. Также Владимир Зеленский заявил: «Мы победили Россию в битве за умы мира. У нас нет страха!» Он вдруг вспомнил, как «американские солдаты держали оборону и отбивали гитлеровские войска во время Рождества 1944 года». И, по его словам, «храбрые украинские солдаты делают то же самое в это Рождество».

Конгрессу это пришлось по душе, и он взорвался аплодисментами. Было видно, что до сердец американских законодателей украинский лидер достучался. В конце речи выяснилось, что не только для Джо Байдена у Владимира Зеленского были припасены подарки. Так, президент Украины вручил конгрессменам через Нэнси Пелоси украинское знамя из Бахмута (Артемовска), где он побывал несколькими днями ранее. А госпожа Пелоси вместе с госпожой Харрис расписанный украинскими военными национальный флаг тут же и развернули. «Меня просили принести этот флаг вам в Конгресс США, к членам Палаты представителей и сенаторам, чьи решения могут спасти миллионы людей. Итак, пусть эти решения будут приняты»,— закончил Владимир Зеленский под новые взорвавшиеся аплодисменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Нэнси Пелоси так растрогалась, что не обошлось без конфуза,— было непонятно, то ли украинский лидер целует ей руки, то ли она обнимает украинского лидера. Что-то в знак поддержки прошептала ему и Камала Харрис. А взамен украинского знамени Владимир Зеленский получил от Конгресса американский флаг. С трибун на втором ярусе раздалось «Слава Украине!». Нэнси Пелоси посмотрела вверх и поприветствовала представителей украинской диаспоры, которые слушали выступление господина Зеленского.