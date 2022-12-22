Конфликт в шестом поколении

Несмотря на то что правительство решило в первую очередь сделать упор на разработку отечественных базовых станций для стандарта связи 4G и 2G, «Сколтех» с Научно-исследовательским институтом радио (ФГБУ НИИР) с 2023 до 2030 год хотят направить около 23 млрд руб. на исследования технологий для оборудования 5G Advanced/6G. Об этом говорится в утвержденной правительством «дорожной карте» развития сетей мобильной связи в стране. Эксперты оценивают планы «Сколтеха» скептически, считая, что сторонам не удастся найти ни финансирование, ни квалифицированные кадры. Операторы же настаивают, чтобы все ресурсы были направлены на замещение дефицитного зарубежного оборудования.

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“Ъ” ознакомился с финальной версией «дорожной карты» «Современные и перспективные сети мобильной связи на период до 2030 года», которая, по словам источников, была утверждена правкомиссией по цифровому развитию. Из документа следует, что «Сколтех» совместно с подведомственным Минцифры ФГБУ НИИР планирует направить до 2030 года 23 млрд руб. на фундаментальные, поисковые и прикладные исследования критических «технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G». «Стороны хотят привлечь средства из бюджета, однако они пока там не заложены»,— уточнил собеседник “Ъ”, знакомый с дорожной картой.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко “Ъ” сообщили, что «дорожная карта» утверждена 8 декабря: «На реализацию поднаправления "Разработка критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G" Минцифры и Минфин прорабатывают вопрос бюджетного софинансирования фундаментальных исследований». В Минцифры подчеркнули, что «"дорожная карта" предусматривает различные источники финансирования, его объемы не утверждены».

Согласно документу, «Сколтех» и НИИ радио разработают прототипы 1 тыс. различных модулей будущего оборудования и ПО для сетей 5G Advanced/6G. Вся электроника должна будет удовлетворять требованиям отечественности по постановлению №878. Речь идет о прототипах различных технологических элементов, например лабораторно-демонстрационном образце излучателя для систем 6G, объяснили “Ъ” в «Сколтехе». В НИИР отметили, что планируют сотрудничать в части исследований со всеми дружественными странами: «Есть договоренность создать центр совместно с китайскими коллегами».

После начала военных действий на Украине и последовавших санкций правительство существенно изменило планы по разработке перспективных технологий связи. «Дорожная карта» «Мобильные сети связи пятого поколения», утвержденная в ноябре 2020 года, была переписана (см. “Ъ” от 17 ноября). В число исполнителей помимо «Ростеха» и «Ростелекома» вошли «ИКС Холдинг», «Сколтех», «Новые телеком решения» и другие компании. Документ теперь предполагает разработку оборудования стандарта LTE, а также базовых станций 4G и 2G.

Собеседник “Ъ”, близкий к Минцифры, сомневается, что НИИР и «Сколтех» смогут привлечь средства для проекта: «Реализация мероприятий "дорожной карты" предполагает, что 50% средств исполнители привлекут самостоятельно, в ином случае их исключат из документа. Неясно, откуда "Сколтех" и НИИР возьмут 11,5 млрд руб.». Он добавляет, что для проведения заявленных исследований «потребуется более тысячи специалистов, которых ни у НИИР, ни у "Сколтеха" нет».

В текущих условиях собрать команды компетентных специалистов будет трудно: в России не так много экспертов, имеющих практический опыт разработки продвинутых технологий связи, соглашается директор центра стратегического развития компании «Ланик-Интеграция» Павел Сварник. «Некоторые компетенции уже накоплены»,— возражают в «Ростелекоме».

В «Мегафоне» вообще считают преждевременным говорить о перспективах 5G и 6G: «Сначала необходимо решить частотный вопрос и определить технические требования к оборудованию». В Tele2 также подчеркивают нерешенность вопроса с доступностью частот (см. “Ъ” от 14 сентября). В МТС и «Вымпелкоме» от комментариев отказались.

Разработка и внедрение оборудования связи 5G Advanced и 6G — отличный задел для развития телекоммуникаций, но «объективно хотелось, чтобы все ресурсы НИИ и отечественных производителей были брошены на разработку и производство оборудования 4G и 2G для восполнения оборудования ушедших с рынка производителей», говорит технический специалист в одной из операторов связи: «Экспортные ограничения требуют поиска возможностей поставки альтернативных базовых станций». В целом, по его мнению, необходима проработка архитектуры будущей сети радиодоступа OpenRAN (открытая архитектура) с резервированием ресурсов под 5G, 5G Advanced.

Никита Королев, Юлия Тишина