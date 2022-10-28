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Коммерсантъ FM
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Нужно три-джи подумать

Отключение связи стандарта 3G в России откладывается

Работа стандарта связи 3G сохранится в крупных городах как минимум до 2025 года, а в регионах страны — до 2027 года, ожидают в Минцифры. Ранее операторы планировали завершить основной перевод частот этого стандарта для 4G уже к 2025 году. Но сдерживающим фактором остается доступность оборудования на фоне проблем с поставками и замедление замены клиентами устройств на 3G. Эксперты полагают, что операторы ждут поставок отечественного оборудования 4G, которые должны начаться в 2023 году. Качество связи, отмечают они, из-за задержки вряд ли ухудшится, но повысить его не удастся.

Вывод сетей связи стандарта 3G от коммерческого использования в России начнется в крупных городах с 2025 года, следует из доклада директора департамента регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрия Тура, с которым ознакомился “Ъ”. Доклад был представлен на форуме «Спектр-2022» 26 октября. На локальных территориях вне крупных городов вывод 3G начнется с 2027 года, говорится в документе.

Основная проблема вывода сетей 3G — терминалы, следует из доклада. Речь идет как о сетевом оборудовании на стороне оператора, так и о клиентских устройствах, которые поддерживают этот и предыдущие стандарты. В других странах отключение 3G началось еще в 2021 году (Чехия, Германия) и 2022 году (США, Италия).

Ранее российские операторы связи и аналитики ожидали начала отключения сетей 3G в России в 2023 году, а к 2025 году их сохранения только в регионах с низкой плотностью населения. «Вымпелком», в частности, сообщал о планах до конца 2023 года отказаться от 3G в более чем 25 регионах (см. “Ъ” от 5 июля). Тогда в компании говорили, что рефарминг частот позволит увеличить емкость сети передачи данных на 50%. Сейчас в «Вымпелкоме» уточнили, что сети 3G остаются для поддержания связи «там, где это необходимо, но в гораздо меньшем объеме». «Дальнейшие планы рефармингов диапазона 2100 МГц, который сейчас используется для 3G, будут зависеть от потребностей клиентов и ситуации с наличием отечественного оборудования для 4G»,— добавили в компании.

Операторы заинтересованы в использовании частотного спектра под актуальные стандарты, в том числе следующих поколений, подчеркнули в МТС. Но оператор будет действовать по мере выбывания абонентских устройств 3G, уточнили в компании.

В «МегаФоне» пояснили, что «постепенно переводят частоты 3G в LTE, но сейчас не рассматривают сроки для полного отключения сети третьего поколения».

«Это связано с большим количеством работающих устройств в мобильной сети с поддержкой 3G»,— добавили в «МегаФоне». В Tele2 не готовы назвать сроки отключения 3G из-за сложностей с доступностью сетевого оборудования и замедления замены клиентами девайсов 3G, как телефонов, так и М2М-устройств, включая банкоматы, терминалы, системы безопасности.

Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов отметил, что на рынке остается «некоторое количество» пользователей смартфонов, не оснащенных 4G, но используемых для доступа в интернет: «Кроме того, в ряде удаленных мест 3G может обеспечивать доступ в интернет вне зоны 4G-сетей».

Отсрочка с отключением 3G может быть связана с попыткой синхронизировать процесс с началом крупносерийного производства отечественного оборудования 4G, полагает аналитик MForum Алексей Бойко: «Выключая зарубежное оборудование 3G 2100 МГц, операторы смогут запускать на этих же частотах сеть LTE на российском оборудовании, если оно к тому времени будет выпускаться в достаточном количестве и приемлемого качества». Это решает сразу две задачи, пояснил аналитик: расширения пропускной способности сетей 4G и стимулирования покупки операторами российских базовых станций. До конца года компании должны заключить форвардные контракты с производителями на поставку отечественных базовых станций 4G и 5G, начать которую планируется уже в 2023 году (см. “Ъ” от 5 октября).

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что заменить сети третьего поколения на 4G без полномасштабного массового выпуска отечественного оборудования сейчас невозможно: «Но до полномасштабного производства еще далеко. Для замены 3G потребуется очень большое количество техники, так как операторам скорее всего придется полностью обновлять оборудование в каждом из регионов». При этом, по мнению аналитика, заминка с отключением 3G не приведет к ухудшению качества мобильного интернета, хотя и не позволит его улучшить: «Ресурсов LTE хватит как минимум до конца 2024 года».

Юлия Тишина, Анастасия Гаврилюк

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