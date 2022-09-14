На сетях предотвратили конверсию

Минцифры начало перераспределять средства, заложенные в бюджете 2022 года на расчистку частот для 5G, на другие цели. В частности, финансирование может получить специальный центр при министерстве, призванный устранять последствия чрезвычайных ситуаций на сетях связи. Чиновники поясняют, что ряд задач по 5G неактуален, а деньги лучше пустить «на приоритетные задачи». Операторы настаивают на сохранении финансирования расчистки. Но у этого процесса есть и другие препятствия, кроме чисто денежных. Так, план, предложенный Минцифры еще в 2020 году, до сих пор не подписан президентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с запросом Минцифры на внесение изменений в федеральный проект «Информационная инфраструктура», направленным в конце августа в АНО «Цифровая экономика», ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации» и центр компетенций по исполнению проекта — «Ростелеком». В документе предлагается перераспределить бюджет, заложенный на конверсию частот для стандарта связи 5G в объеме 34 млн руб., на развитие ситуационного центра Минцифры, который занимается устранением последствий чрезвычайных ситуаций на сетях связи на фоне «возрастающего количества обращений» в 2022 году. Кроме того, пишет Минцифры, проект указа президента «об утверждении плана конверсии частот для развития 5G» не утвержден. В целом, следует из письма министерства, на конверсию частот до конца 2022 года было заложено 1,3 млрд руб.

В Минцифры “Ъ” пояснили, что на базе ситуационного центра создается резервная площадка — службы технической поддержки заказчика, это необходимо «для развития инфраструктуры, в том числе оказания услуг связи по предоставлению доступа социально значимым объектам». В министерстве заверили, что планы по развитию 5G сохраняются. В «Ростелекоме» “Ъ” сообщили, что центр компетенций письмо получил и запросил мнение операторов. «Позицию отрасли направим в рабочую группу»,— сказали там.

План конверсии частот для 5G планировалось представить президенту еще в 2020 году, в соответствии с «дорожной картой» Минцифры, конверсия должна затронуть диапазоны 2,3–2,4 ГГц, 4,8–4,99 ГГц и 24–29 ГГц., затраты на это оценивались в 7,4 млрд руб. Кроме того, предполагалась передача под нужды 5G частот в диапазоне 700 МГц, которые освободились после перехода эфирного ТВ-вещания с аналогового на цифровой формат. Вещателям хотели выделить компенсацию в размере 2,1 млрд руб. Но в июне им еще на год продлили эти частоты (см. “Ъ” от 14 июня).

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Восточном экономическом форуме в сентябре заявил, что для развития 5G на отечественном оборудовании в России будут использоваться частоты 4,4–4,9 ГГц. В Минцифры “Ъ” сказали, что пересмотрели план проведения конверсии спектра и сделали вывод, что для 4,8–4,9 ГГц конверсия не требуется, она может потребоваться только для 4,4–4,8 ГГц. «Сейчас ведется исследование, которое определит ее необходимость. Если она подтвердится, финансирование будет перераспределено. До тех пор бюджетные средства целесообразно направить на приоритетные задачи»,— отметили там.

Для развития 5G в России «Вымпелком», «МегаФон» и «Ростелеком» в июне 2021 года создали СП «Новые цифровые решения» с равными долями в уставном капитале. В июле 2022 года в СП вошла МТС. И хотя еще ноябре 2021 года Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила СП полосы 4,4–4,99 ГГц для тестирования технологии 5G, операторы продолжают настаивать на необходимости так называемого золотого диапазона, который выбран приоритетным для 5G в большинстве стран, а в России занят спецслужбами.

В Tele2 считают, что ключевым для развития сетей 5G является частотный диапазон 3,4–3,8 ГГц, «который требует конверсии, такая позиция оператора подкреплена анализом мирового опыта внедрения технологии пятого поколения связи».

С этим согласны и в «МегаФоне», там отметили, что в отношении диапазона 4,4–4,9 ГГц операторы по указанию ГКРЧ проводят исследования, «первые результаты будут представлены в конце декабря, но уже сейчас очевидно, что спектр используется действующими радиосредствами, которые в случае внедрения 5G придется выводить в другие диапазоны». В «Вымпелкоме» не ответили “Ъ”. МТС отказалась от комментариев.

Источник “Ъ” на телекоммуникационном рынке отмечает, что отрасль в целом сейчас сомневается в необходимости запуска 5G на фоне проблем с поставками зарубежного оборудования даже для 4G, а также «смутными перспективами» производства отечественного, «на этом фоне приоритетной была бы скорее конверсия частот для 4G, например диапазона 700 МГц, которые подходят для стандарта, это позволит увеличить емкость сети».

Юлия Тишина, Анастасия Гаврилюк