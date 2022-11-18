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Коммерсантъ FM
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Праздник по заявкам

Власти Москвы подвели итоги голосования о новогодних праздниках в городе

Свыше 80% участников онлайн-голосования в Москве высказались за проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города, констатировали столичные власти. В ходе стартовавшего 16 ноября опроса чиновники выясняли у горожан, насколько широко стоит отмечать Новый год в столице. Из примерно 300 тыс. респондентов более половины выбрали вариант праздника без массовых гуляний. Похожие решения относительно новогодних мероприятий уже приняли в более чем трети других российских регионов. По сведениям “Ъ”, федеральный центр рекомендовал властям субъектов ориентироваться на данные социологии. Свежий опрос ВЦИОМа показывает, что в большинстве своем россияне хотят празднований, но в усеченном формате.

Сергей Собянин

Сергей Собянин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сергей Собянин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что «москвичи приняли решение» о формате празднования Нового года в Москве, в своем блоге объявил столичный мэр Сергей Собянин. «Позиция горожан выражена предельно ясно и консолидированно»,— сказал градоначальник, уточнив, что 29% участников опроса высказались «за обычный формат празднования», а 52% — за вариант без массовых гуляний. «Ваше решение будет реализовано»,— пообещал проголосовавшим господин Собянин.

Столичные власти решили 16 ноября выяснить у горожан, насколько широко стоит отмечать Новый год в столице.

В ходе онлайн-голосования (на площадке «Активный гражданин») им предлагалось выбрать: праздновать как в «прошлые годы»; отмечать, но без массовых гуляний; вовсе не украшать город к праздникам. Господин Собянин в связи с этим напоминал, что в Великую Отечественную войну «каждая копейка была на счету», но в Москве «назло врагам» все равно устраивали «праздник для детей и взрослых»: «Самое страшное, когда люди и страна впадают в депрессию, забывают о традициях, отказываются от человеческих радостей». Заодно в мэрии обещали поддержать участников специальной военной операции и подчеркнули, что «закупать новогодние конструкции не надо». К 18 ноября, на момент объявления Сергеем Собяниным о «решении горожан», в «Активном гражданине» проголосовало 294 тыс. человек.

Господин Собянин объяснил в своем блоге, что от фейерверков и больших уличных концертов в этом году власти откажутся: «Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной». При этом на праздники мэр пригласил горожан не только в парки и на катки, но и на «площадки фестиваля "Путешествие в Рождество"».

Отметим, в пятницу ВЦИОМ опубликовал опрос об отношении россиян к празднованию Нового года. Большинство опрошенных (70%) высказались за то, чтобы региональные власти не отказывались от праздничного оформления городов, но не приобретали новой иллюминации и украшений. 81% россиян считают, что в этом году следует сохранить новогодние елки и детские праздники.

81% россиян считают, что в этом году следует сохранить новогодние елки и детские праздники. Лишь 15% высказались за то, чтобы сделать их скромнее.

55% одобряют установку праздничных елей на улицах и площадях городов. А вот в отношении праздничного оформления магазинов и торговых центров все не так однозначно: 47% респондентов хотят сохранить эту традицию, 37% призывают быть скромнее. 54% респондентов полагают, что в этом году властям стоит отказаться от фейерверков и салютов. Кроме того, опрошенные положительно оценили ряд инициатив, связанных с поддержкой мобилизованных и их семей,— обход Дедом Морозом и Снегурочкой семей участников СВО с маленькими детьми (94%) и поздравления раненых в госпиталях с участием тех же персонажей (87%). Опрос проводился ВЦИОМом 12–13 ноября по заказу одного из основных аналитических центров внутриполитического блока Кремля — Экспертного института социальных исследований.

Как сообщал “Ъ”, в администрации президента (АП) также размышляли над форматом организации новогодних празднеств в условиях СВО. По словам источников “Ъ”, в итоге вопрос был отдан на откуп региональным властям: им было рекомендовано ориентироваться на данные социологии. «Детские (праздники.— “Ъ”) сохраняем, взрослые — по ситуации»,— пояснял собеседник “Ъ” в АП. Отметим, что 20 октября ВЦИОМ публиковал опрос, согласно которому 74% респондентов скорее поддерживали решения об отказе от пышного празднования Нового года. В итоге в более чем трети регионов власти заявили о планах провести празднования в усеченном формате. Речь идет об отказе от концертов, салютов и гуляний ради помощи бойцам и их семьям. Такие заявления сделали, например, чиновники в Псковской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Амурской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Саратовской областях.

Александр Воронов, Андрей Винокуров

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