Банки и брокеры выходят из чата

Банкам и брокерам нельзя будет общаться с клиентами в мессенджерах. Соответствующий законопроект Госдума одобрила в третьем чтении. Ограничение наступает в нескольких случаях: если мессенджер иностранный (под это описание подходят и Telegram, и WhatsApp, и Viber), и если в переписке имеется чувствительная информация, например, платежные документы, персональные данные, свидетельства о переводах денежных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ограничение затронет все финансовые организации: банки, брокеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющие компании, инвестфонды, НПФ и депозитарии. Но кто будет за этим следить? “Ъ FM” задал этот вопрос главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову: «Кредитные организации, конечно, относятся очень аккуратно к исполнению законодательства, и вряд ли будут нарушать его. Поэтому, очевидно, предпримут шаги для того, чтобы не попадать под санкции. Полагаю, что в данном случае регулятором выступит не Центральный банк, а, например, Минцифры».

Между тем, как выяснил “Ъ FM” в беседе с участниками рынка, мессенджеры редко используются для работы с клиентами: у крупных игроков есть свои приложения со встроенными чатами для поддержки. Остальные же используют готовые решения, которые позволяют не только общаться с доверителем, но и оформлять документы. Об одном из таких “Ъ FM” рассказала инвестиционный советник из реестра ЦБ Татьяна Евдокимова:

«Инвестиционные советники, как правило, пользуются защищенными каналами связи. Чаще всего это специальная платформа для коммуникации с клиентами и обмена документами. Там можно, в частности, заключить договор с клиентом, туда выгружаются данные от брокеров, там же формируется отчетность для ЦБ. Если же какое-то общение и происходит через мессенджеры, то это не имеющая значения переписка. Мы знаем, что такое защита персональных данных, и определенные требования соблюдаем уже давно».

Перечень запрещенных мессенджеров, как следует из документа, подготовит и разместит на своем сайте Роскомнадзор. Там требования к контролю пока не комментировали.

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Иван Якунин