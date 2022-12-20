Госдума сдала биометрию

Законопроект о Единой биометрической системе (ЕБС) принят Госдумой во втором чтении в самом жестком варианте, фактически без учета замечаний банковского сообщества. Участники рынка утверждают, что в результате у граждан пропадет всякое желание пользоваться ЕБС, а у банков возникнут дополнительные расходы. Третье чтение законопроекта запланировано на 21 декабря. Юристы допускают, что в силу важности законопроекта попытки внести в него изменения могут продолжиться вплоть до подписания президентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Предложения банковского сообщества к законопроекту о ЕБС, который принят во втором чтении 20 декабря, не были учтены, утверждают участники рынка. Так, заместитель руководителя «Национального совета финансового рынка» (НСФР) Александр Наумов отмечает, что в финальном тексте сохранился пункт о передаче данных в ЕБС без получения согласия клиентов участниками сбора информации. В данном случае, в частности, имеется в виду обязательство банков передать в ЕБС собранную ими биометрию.

Хранитель данных должен уведомить субъекта за 30 дней «в любой позволяющей подтвердить факт получения уведомления форме». Но разрешения не требуется, данные не будут переданы только в случае получения возражения от клиента.

«Это главный минус,— подчеркивает господин Наумов.— Клиенты, отдавая банку биометрию, не давали согласия на передачу ее в государственную систему. Думаю, что люди как итог будут требовать удаления своей биометрии».

Кроме того, банкам, передавшим данные в госсистему, затем придется платить за их использование. От взимания платы освобождены лишь госструктуры, органы местного самоуправления и ЦБ. «С этим законопроектом все данные зацикливаются на госсистеме… с точки зрения развития и популяризации биометрии у населения, это снизит желание людей ею пользоваться»,— считает Александр Наумов.

Банкам предлагается даром поделиться уникальными данными, которые они долго собирали за свой счет, соглашается старший аналитик ITS WM Георгий Окромчедлишвили. Дороговизна обработки с помощью ЕБС приведет и к тому, что коммерческим организациям ее будет тоже невыгодно использовать, полагает господин Наумов.

Речь идет в первую очередь об ухудшении перспектив развития биометрии. ЕБС, существующая с 2018 года, и так и не стала популярной. Не пользуются особенным спросом и частные попытки сбора данных, и организации опирающихся на биометрию сервисов банками и компаниями. Господин Наумов в такой ситуации вообще не видит смысла «превращать биометрию в государственную систему, которая никому не будет нужна».

Среди немногочисленных плюсов документа участники рынка отмечают, что передача данных клиента без его прямо выраженного согласия предполагает все же возможность последующего удаления данных из ЕБС.

Кроме того, сервис не сделали обязательным: клиенту не смогут отказать в услуге, если он не захотел проходить идентификацию или аутентификацию с помощью биометрии.

В «Ассоциации больших данных» полагают, что эффективность регулирования будет зависеть от правоприменения закона. Важно, чтобы под биометрией понимались такие процессы, как «идентификация» и «аутентификация», а не просто обработка фото и видео, подчеркивают там: «Иначе любое использование и пересылка фотографий может оказаться в серой зоне».

В ЦБ заявили, что «поддерживают принятые поправки, направленные на повышение защищенности и безопасности биометрических персональных данных граждан, а также снижение риска их несанкционированной обработки». В Минцифры заявили, что в законопроекте учтены все предложения Банка России.

Рассмотрение законопроекта в третьем чтении запланировано на 21 декабря. Юристы допускают возможность изменений, несмотря на то, что после второго чтения это происходит очень редко — в силу важности документа с точки зрения защиты персональных данных. Это регулирование, поясняет гендиректор GR Group Андрей Громов, серьезно затрагивает права граждан, а значит, может стать основанием для оспаривания в Конституционном суде еще до подписания закона президентом.

Ольга Шерункова