В ЦБ уточнили слова зампреда о разблокировке активов НРД в Бельгии

В Банке России уточнили слова первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина о разблокировке активов Национального расчетного депозитария (НРД) в Бельгии. Сегодня, 21 декабря, «Интерфакс» со ссылкой на господина Чистюхина сообщил, что разрешение на разблокировку активов НРД выдала помимо Люксембурга еще и Бельгия. Однако, по данным пресс-службы ЦБ, лицензии от Бельгии пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Чистюхин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Владимир Чистюхин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Сегодня есть только люксембургская лицензия, бельгийской пока нет. Будет она и в каком виде — это серьезный вопрос»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе ЦБ. Пресс-служба привела цитату господина Чистюхина во время сессии вопросов-ответов.

20 декабря сообщалось, что Министерство финансов Люксембурга дало разрешение на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международном депозитарии Clearstream. Это произошло на фоне введения санкций в отношении НРД.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Люксембург потеплел к российским инвесторам».

Мария Федотова