Бельгия вслед за Люксембургом выдала разрешение на разблокировку части активов НРД

Бельгия наряду с Люксембургом выдала разрешение на разблокировку активов Национального расчетного депозитария (НРД) до 7 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина. НРД анализирует дальнейшие шаги.

«Я думаю, что многие из вас услышали, что буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг»,— сказал господин Чистюхин в ходе лекции в МГИМО.

По словам Владимира Чистюхина, в настоящее время НРД «занимается вопросом осмысления того, что дает это разрешение, оно не длинное, до 7 января 2023 года, и, соответственно, какие бумаги можно вывести из-под Euroclear в другие депозитарии». Таким образом, добавил он, российским инвесторам предоставят возможность получить право на использование активов.

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