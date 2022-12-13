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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: Путин и Си проведут переговоры до конца года

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин до нового года проведут переговоры, сообщают «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник. По его словам, беседа состоится в последних числах декабря. Близкий к администрации президента источник издания уточнил, что встреча, скорее всего, пройдет в режиме видеоконференцсвязи, но «детали прорабатываются».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о том, известна ли уже дата и повестка встречи, ответил утвердительно. «Известна. Сообщим (о дате) своевременно»,— добавил он, не приведя каких-либо деталей.

В этом году господа Путин и Си встречались уже дважды. В феврале они провели переговоры во время Олимпиады в Пекине. Также они встретились в сентябре во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Самарканде.

Подробнее о саммите ШОС читайте в материале «Ъ» «От поступательного до наступательного один шаг».

Лаура Кеффер

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