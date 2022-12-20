Си Цзиньпин: затягивание конфликта на Украине не выгодно ни одной из сторон

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе беседы он заявил, что затягивание и усложнение украинского кризиса не отвечает ничьим интересам. Господин Штайнмайер призвал Пекин повлиять на Москву, чтобы прекратить вооруженный конфликт на Украине.

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«Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай настаивает на примирении и продвижении переговоров и считает, что затягивание и усложнение кризиса не в интересах каждой из сторон»,— приводит слова Си Цзиньпина пресс-служба МИД Китая.

Лидер КНР отметил, что китайская сторона поддерживает Европу в проявлении своей стратегической независимости и надеется на создание сбалансированной, эффективной, устойчивой архитектуры европейской безопасности.

Как передает пресс-служба господина Штайнмайера, президент подчеркнул общую заинтересованность Китая и стран Европы в прекращении боевых действий и соблюдении суверенитета Украины.

«Он попросил Си использовать свое влияние в России, чтобы повлиять на Путина в этом отношении»,— передает офис президента Германии.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник сообщала, что Си Цзиньпин может встретиться с Владимиром Путиным в последних числах декабря. Официального подтверждения этой информации нет. В МИД Китая ушли от ответа на вопрос о возможной встрече двух лидеров.

О том, что происходит на 300-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек