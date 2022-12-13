Представитель МИД Китая ушел от ответа на вопрос о возможной встрече Путина и Си

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь не ответил на вопрос, планирует ли председатель КНР Си Цзиньпин до конца года провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Газета «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник сообщала, что переговоры пройдут в последних числах декабря.

Выступая на брифинге, представитель китайского МИДа заявил, что у него пока нет информации о возможной встрече Си Цзиньпина и Владимира Путина, которой он мог бы поделиться. «Главы китайского и российского государств поддерживают тесные контакты с помощью различных методов»,— отметил он (цитата по ТАСС). Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что дата переговоров уже известна.

В нынешнем году лидеры России и КНР встречались дважды. Переговоры прошли в феврале во время Олимпиады в Пекине, а также в сентябре — во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Подробнее о саммите ШОС — в материале «Ъ» «От поступательного до наступательного один шаг».

Анастасия Ларина