Что происходит после ввода войск России на Украину. День 301-й

Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон. Правительство может обложить пошлинами пиво, импортируемое из «недружественных» стран, узнал «Ъ». Белоруссия продлила ограничения на въезд и пребывание на некоторых территориях, граничащих с Украиной. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:18. Украинская делегация на встрече с президентом США Джо Байденом намерена просить ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 км и разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper, пишет газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.

10:04. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что мир на Украине не может быть достигнут за счет нарушений международного права.

9:38. Экстренные отключения электроэнергии продолжаются в Киеве третий день, плановые графики отключений не действуют. Об этом сообщили в региональном отделении энергохолдинга ДТЭК.

9:16. Белый дом заявляет, что США не ищут прямой конфронтации с Москвой и не пойдут на отправку своих сил на Украину.

9:16. На встрече Байдена и Зеленского планируется обсуждение стратегической ситуации на поле боя, санкций и западной помощи Украине.

9:12. Белый дом подтвердил, что Зеленский в среду посетит Вашингтон.

9:08. Комплексы Patriot включат в новый пакет военной помощи США Украине.

9:07. США не рассматривают перспектив дипломатического урегулирования на Украине в ближайшем будущем, передает заявление американской администрации ТАСС.

8:54. Белоруссия продлила ограничения на въезд и пребывание на некоторых территориях, граничащих с Украиной.

8:49. Высокий уровень террористической опасности, установленный в Курской области, продлевается с 21 декабря на 15 суток, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

8:48. Российские и белорусские военнослужащие из состава региональной группировки войск в рамках мероприятий боевого слаживания отрабатывают на одном из полигонов республики ведение боя в городских условиях, сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

8:47. Евро выше 75 рублей на бирже.

8:33. Минфин РФ обязал компании из «недружественных» стран продавать активы в России или с добровольным взносом в бюджет, или с предоставлением покупателю рассрочки платежа на срок до двух лет, узнал РБК.

8:33. Послания президента Федеральному собранию в 2022 году не будет, узнал «Ъ». Администрация президента России рассчитывает перенести мероприятие на следующий год — до прояснения обстановки в зоне боевых действий на Украине.