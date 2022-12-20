Золотой стандарт санкций

Стоимость золота на Московской бирже после семимесячного перерыва поднялась выше уровня 3,9 тыс. руб. за 1 г. За неделю благородный металл подорожал на 8%, что в большей степени определялось ростом курса доллара. В условиях ослабления российской валюты частные инвесторы стали активнее скупать золото, что привело к резкому росту объемов торгов. До конца декабря на рынке не ждут сильного изменения цен, а вот в следующем году подъем может продолжиться как за счет конъюнктуры мирового рынка, так и дальнейшего ослабления рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во вторник, 20 декабря, стоимость золота на Московской бирже обновила семимесячный максимум. В ходе торговой сессии стоимость металла поднималась до отметки 3,94 тыс. руб. за 1 г, что на 3,7% выше значений закрытия понедельника. По итогам торгов цена остановилась на отметке 3,93 тыс. руб. за 1 г. Уверенный рост стоимости благородного металла отмечается с начала месяца. За это время он подорожал на 14%, причем за последние пять дней — более чем на 8%.

Уверенный рост лишь отчасти связан с повышением цен на мировом рынке. По данным Investing.com, во вторник стоимость золота выросла на 1,9%, до отметки $1821 за тройскую унцию, значения недельной давности. С начала месяца котировки выросли всего на 3%. Этому способствуют ожидания участников рынка более плавного повышение ключевой ставки ФРС.

На российском рынке эффект был усилен валютной переоценкой на фоне стремительного роста курса доллара. Во вторник курс американской валюты на Московской бирже вырос на 1,7%, до 68,87 руб./$, что на 9,5% выше значений недельной давности. Российская валюта стремительного теряет позиции на фоне снижения экспорта из-за расширяющихся санкций, а также роста импорта (см. “Ъ” от 20 декабря).

В условиях возросших девальвационных рисков участники рынка отмечают растущий интерес к вложениям в золото. «В последние дни отмечается заметный рост интереса клиентов к благородному металлу»,— говорит руководитель направления департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин. Руководитель направления по управлению активами «Тинькофф» Руслан Мучипов рассказал о росте спроса на золото как биржевое, так и в слитках. По данным Московской биржи, объемы торгов золотом с поставкой «завтра» на текущей неделе держатся выше 570 млн руб., что почти вдвое больше среднего показателя на прошлой неделе.

Заметное ослабление рубля вызвало у инвесторов повышенный интерес к другим валютным активам, отмечает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин.

Но в условиях санкционных рисков и ограничений на владение валютами недружественных стран золото остается неплохой альтернативой.

«В отличие от покупки валюты, золото не подвержено риску санкций, но при этом его цена в рублевом выражении меняется следом за ростом курса валюты»,— отмечает Никита Силкин.

Однако в ближайшие дни сильного роста долларовых цен на золото на рынке не ждут, но за счет дальнейшего ослабления рубля локальные игроки могут рассчитывать на рост рублевой цены. «Сейчас мы входим в период праздников, когда инвестиционная активность традиционно затухает, так что к концу года цены на золото будут около текущих уровней, если в мире не произойдет чего-то неожиданного»,— отмечает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

В 2023 году цены могут вырасти на фоне вхождения мировой экономики в рецессию и рекордных закупок физического металла со стороны ЦБ. «Китай, скорее всего, продолжит диверсификацию своих золотовалютных резервов в пользу альтернативных инструментов, сокращая позиции в валютах США, Еврозоны на фоне рекордной за десятилетия инфляции в этих странах и, возможно, прецедента с заморозкой части российских ЗВР»,— считает Дмитрий Скрябин. Эффект будет усиливать дальнейшее ослабление рубля, курс которого к доллару, по оценкам аналитиков ПСБ, достигнет в конце 2023 года 75–80 руб./$. При таком курсе даже при сохранении долларовых цен на текущем уровне рублевые цены на металл вырастут до 4,4–4,7 тыс. руб. за 1 г.

Виталий Гайдаев