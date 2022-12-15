Слитки от производителя

В ближайшее время заводы, которые производят золотые слитки, смогут сами продавать свою продукцию гражданам и составить конкуренцию банкам, которые пока на этом рынке монополисты. Соответствующий закон принят Госдумой во втором и третьем чтениях. Авторы закона уверены, что в результате цены покупки и продажи слитков сблизятся и золото станет доступнее для граждан. В банках находят причины пока не опасаться конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В четверг, 15 декабря, Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект, согласно которому от налога на добавленную стоимость (НДС) освобождается продажа физлицам слитков драгоценных металлов и драгоценных камней аффинажными заводами и Гознаком. Ранее такое освобождение получили банки (см. “Ъ” от 2 марта). По мнению автора законопроекта, члена комитета по бюджету и налогам Госдумы Владислава Резника, конкуренция на этом рынке увеличится. «После вступления в силу закона мы не увидим спрэдов на золотые слитки в 7–10%, как это сейчас выставляют банки»,— считает он. В результате золото станет более ликвидным, а это может увеличить и спрос на слитки, и оборачиваемость этого инструмента.

В этом году продажи золота как в слитках (см. “Ъ” от 4 августа), так и в виде инвестиционных монет и открытия металлических счетов заметно увеличились по сравнению с предыдущие годами (см. “Ъ” от 5 октября). В пояснительной записке к законопроекту спрос на золотые слитки оценивался в 50 тонн. Замминистра финансов Алексей Моисеев, посетивший в начале недели Приокский завод цветных металлов, отметил, что на конец ноября было продано 30 тонн золота, а «предновогодний сезон доведет объем до 40 тонн». В РСХБ объем продаж слитков физлицам за девять месяцев 2022 года увеличился в 50 раз по сравнению с прошлым годом, в Сбербанке с 1 марта продажи выросли более чем в 17 раз, в Реалист-банке — в 15 раз.

Представители отрасли считают принятие закона лишь первым шагом на пути к обеспечению доступности слитков широкому потребителю.

«Аффинажных заводов в России всего 11, и требуется детальная проработка нормативной базы, позволяющей им организовать розничные продажи с учетом всех существующих требований по контролю за оборотом драгметаллов»,— говорит управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov, в который входит аффинажный завод, Артем Соколов. Тем не менее, по его словам, это решение дает возможность бизнесу создать новые экономические модели, снимает барьер, мешающий производителям конкурировать с кредитными организациями, и повышает конкуренцию на этом рынке. При этом Владислав Резник предположил, что заводы могут открыть собственные сети розничной продажи.

По словам директора департамента частного капитала ПСБ Евгения Сафонова, еще весной интерес к золотым слиткам был умеренным, но с момента введения налоговых льгот — отмены НДС в марте и НДФЛ в июне на продажу слитков — спрос значительно вырос. Кроме того, как отметили в Сбербанке, рост был связан и с изменением перечня «инвестиционных инструментов, доступных физическим лицам». В частности, у многих клиентов банков и брокеров были заморожены за рубежом иностранные ценные бумаги, а в отношении операций с валютой недружественных стран вводились жесткие ограничения. Руководитель департамента по операциям с драгоценными металлами Совкомбанка Елена Магера отмечает, что золотые слитки сейчас используются населением в инвестиционных целях, как альтернатива иностранной валюте.

50 тонн золота ежегодно готовы покупать граждане РФ, по оценкам депутатов.

При этом к тому, что предоставление аффинажным заводам права продавать золотые слитки физлицам приведет к снижению спроса на них у банков, представители кредитных организаций относятся скептически. По мнению предправления Реалист-банка Владимира Эльманина, возможно очень незначительное снижение, так как у аффинажных заводов нет инфраструктуры для массовой продажи слитков населению. «Банки, продающие слитки, всегда выставляют цену обратного выкупа их, а будет ли аффинажный завод обратно выкупать свою продукцию, неизвестно, в то время как инвестиционная привлекательность данного продукта заключается в том, что его можно обратно реализовать»,— поясняет Елена Магера.

Максим Буйлов