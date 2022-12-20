Что происходит после ввода войск России на Украину. День 300-й

Госдеп пообещал Белоруссии санкции при расширении поддержки РФ в конфликте с Украиной. Украинские войска обстреляли территорию Суземского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник внес на рассмотрение Народного совета ЛНР проект новой конституции республики, узнал «Ъ». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:00. С 24 февраля из-за боевых действий на Украине погибли 6 826 мирных жителей, и еще 10 769 человек получили ранения, сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

9:52. Бюджетный законопроект на $1,7 трлн внесен в Конгресс США, он предполагает выделение $44,9 млрд в качестве помощи Украине, пишет Reuters.

9:44. Часть одной из веток метро Киева не работает из-за перепадов напряжения, сообщает городская администрация.

9:24. Роспотребнадзор создал управления в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Главы подразделений наделены полномочиями главных государственных санитарных врачей этих регионов.

9:17. В Одессе, как сообщил представитель Одесской областной администрации Сергей Братчук, после долгого перерыва из-за дефицита электроэнергии 20 декабря выходит на маршруты электротранспорт.

8:59. Трасса Горловка — Ясиноватая временно перекрыта для движения в связи с массированным обстрелом, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Горловки.

8:36. Расширенная программа мониторинга украинской экономики поможет Киеву проводить взвешенную макроэкономическую политику и привлечь финансовые средства из внешних источников, сообщила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат.

8:35. Небензя назвал надуманными обвинения в поставках иранских беспилотников для применения на Украине.

8:35. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин раскритиковал дискуссии о создании «международного трибунала» над Россией. Он считает, что члены Евросоюза, которые говорят об этом, хотят прикрыть причастность к преступлениям украинских военных.

8:34. Президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти. По его словам, от Польши поступила заявка на декабрь и на 2023 год, от ФРГ — на первый квартал следующего года.